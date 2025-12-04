La CEV Champions League di pallavolo femminile torna in campo oggi, giovedì 4 dicembre, al PalaIgor di Novara con un match di cartello: Igor Gorgonzola Novara contro Fenerbahçe Istanbul, inizio alle ore 18. Si tratta dell’ultimo impegno europeo della giornata che vedrà protagonista una squadra italiana, dopo le vittorie della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, della Savino Del Bene Scandicci e della Numia Vero Volley Milano sul campo dell’OK Železničar Lajkovac. La sfida tra Novara e Fenerbahçe mette in palio la testa della Pool B: le turche guidano attualmente il girone per quoziente set, grazie al 3-0 inflitto al Benfica, mentre Novara ha ottenuto una vittoria per 1-3 sul campo del Łódź.

Una sfida che vedrà nuovamente affrontarsi squadre di Italia e Turchia, le due nazionali, già protagoniste dell'ultima Finale mondiale. Il match tra Igor Gorgonzola Novara e Fenerbahçe Istanbul sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su NOW e DAZN.

Statistiche e precedenti di Novara-Fenerbahçe

Novara arriva alla sfida in un buon momento di forma, dopo aver ripreso con convinzione la massima competizione europea. L’ultima apparizione al PalaIgor in Champions League risale ad aprile 2023, nella semifinale di andata contro l'Eczacıbaşı, vinta 3-2: tra le protagoniste di quella sfida solo la centrale Sara Bonifacio e la regista Carlotta Cambi, unica giocatrice del roster ad aver vinto la Champions League nella stagione 2015-2016, saranno presenti domani.

La squadra allenata da Lorenzo Bernardi ha lavorato intensamente per prepararsi a una partita di alto livello, con la sfida al Fenerbahçe che rappresenta una vera prova del nove al ritorno in Europa. I precedenti tra le due squadre in Champions League sono quattro, tutti a favore di Novara, disputati nelle stagioni 2017-2018 e 2020-2021.

Il Fenerbahçe di Abbondanza e Orro

Il Fenerbahçe Istanbul, guidato dall’italiano Marcello Abbondanza, arriva a Novara con uno dei roster più completi e temibili d’Europa. La squadra punta sulle sue stelle internazionali, come Melissa Vargas e Arina Fedorovceva, e sulle turche Erdem, Baladin e Orge, per imporre un gioco potente e veloce. La presenza della campionessa olimpica e mondiale Alessia Orro, anche se ancora da valutare per un leggero infortunio, rappresenta un valore aggiunto fondamentale, in grado di gestire il gioco con esperienza e lucidità.

Le gialloblù, già vincitrici della Supercoppa in questa stagione e con un titolo europeo nella bacheca, puntano a confermare il primato nella Pool B e a testare la propria leadership nel big match contro le azzurre di Novara.