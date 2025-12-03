La Savino Del Bene Scandicci affronta oggi, mercoledì 3 dicembre alle ore 20, la seconda giornata della Pool A di CEV Champions League di pallavolo femminile, sul campo del Volero Le Cannet. Per la squadra di Marco Gaspari si tratta dell’inizio di un periodo particolarmente intenso, che proseguirà con il viaggio in Brasile per il Mondiale per Club dal 9 dicembre, dove parteciperà anche Conegliano, reduce dal successo sul campo del Dresda. Le toscane arrivano alla sfida forti del secondo posto blindato in Serie A1 dopo il 3-0 contro la CBF Balducci HR e con l’obiettivo di ottenere un successo che consentirebbe di arrivare allo scontro con il VakıfBank nelle condizioni migliori.

Le francesi, guidate da Marco Fenoglio, occupano invece il quinto posto nel massimo campionato transalpino e saranno spinte dal pubblico della Palestre Le Cannet Big Hall. Il match tra Savino Del Bene Scandicci e Volero Le Cannet sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Mix e in diretta streaming su NOW e DAZN.

Statistiche e precedenti della sfida

Il match rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due formazioni. Non ci sono ex né da una parte né dall’altra, ma Fenoglio ha già incrociato Scandicci in Champions League nel 2020-2021, quando sedeva sulla panchina della UYBA Busto Arsizio: in quell’occasione le toscane si imposero 3-2. Scandicci ha, inoltre, un precedente positivo contro un club francese nelle competizioni europee, avendo eliminato il RC Cannes nei quarti della Challenge Cup 2021-2022 con un doppio successo, per 3-1 all’andata e per 3-0 al ritorno.

Le Cannet si presenta al match dopo la vittoria per 3-2 su Levallois Paris Saint-Cloud in campionato e la sconfitta per 3-0 subita dal VakıfBank nel debutto europeo, confermando una squadra giovane e fisica, capace di rendere imprevedibile l’andamento dei set.

I probabili starting six del match

La Savino Del Bene Scandicci dovrebbe confermare lo schieramento titolare dell’ultima partita, quindi coach Marco Gaspari dovrebbe proporre come starting six quello composto da Ognjenović al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciatrici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali, con il ruolo di libero affidato a Castillo. Le francesi dovrebbero presentarsi invece con De Almeida Rios al palleggio e Popova nel ruolo di opposta, mentre in banda agiranno Račkovska e Svetnik.

Staniulytė e Dautova formeranno la coppia di centrali, con Giardino libero. Nella partita di questa sera ci si aspetta un duello sia tecnico che fisico che vedrà opposte una Scandicci in crescita e un Le Cannet pronto all’impresa e motivato dal fattore campo.