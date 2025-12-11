L’Itas Trentino apre la propria stagione in CEV Champions League di pallavolo affrontando l’ACH Volley Ljubljana nel primo turno della Pool A. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di questo giovedì 11 dicembre alla BTS Arena di Trento. Per i Campioni d’Italia si tratta della quattordicesima partecipazione alla massima competizione continentale, un ritorno atteso dopo l’assenza dell’ultima edizione e inserito in un calendario estremamente compresso. La formazione di Marcelo Mendez arriva all’esordio dopo un ottimo cammino in SuperLega, con l’obiettivo di imporre da subito il proprio ritmo e orientare la classifica in un girone particolarmente complesso, sfruttando il fattore campo e il sostegno del pubblico.

Il match tra Itas Trentino e ACH Volley Ljubljana sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW e DAZN.

I precedenti tra Trento e Lubiana

La sfida contro Lubiana rappresenta un déjà-vu storico per il club gialloblù, che proprio contro la formazione slovena firmò il proprio debutto assoluto in Champions League il 4 novembre 2008, vincendo 3-0 al PalaTrento. In tutto sono cinque i precedenti fra le due squadre, con un bilancio nettamente favorevole ai trentini: oltre al successo casalingo del 2008, arrivarono un 3-1 in Slovenia nel gennaio 2009, un altro 3-1 nella semifinale di Lodz del 2010, e le due vittorie dell’edizione 2024 (3-1 il 23 novembre 2023 e 3-0 il 10 gennaio 2024).

Anche l’ultimo incontro giocato a Trento, nel novembre 2023, avvenne in occasione del match inaugurale della Pool: un segnale ricorrente che alimenta la tradizione positiva nei debutti europei (12 successi in 13 esordi per Trentino Volley).

Un avversario ostico

L’ACH Volley Ljubljana si presenta all’appuntamento con grande esperienza internazionale: quella attuale è la diciassettesima partecipazione alla Champions League nelle ultime diciotto stagioni. Club dominante in patria, con ventuno titoli nazionali e quindici coppe di Slovenia, Lubiana arriva a Trento dopo un avvio di campionato impeccabile, con un primo posto da imbattuta. La squadra di Igor Kolakovic può contare su un roster interamente sloveno, formato in larga parte da giocatori della nazionale: il palleggiatore Ropret, l’opposto Stern, gli schiacciatori Urnaut (ex Trento) e Marovt, il centrale Pajenk e il libero Kovacic rappresentano un nucleo esperto, abituato a competere ad alto livello.

Pur partendo da sfavorita, Lubiana dispone di qualità e continuità di sistema, caratteristiche che la rendono un avversario tradizionalmente ostico e capace di incanalare le partite su ritmi tattici molto organizzati.