Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, ha commentato a Radio CRC le recenti prestazioni del Napoli, in particolare quelle contro Milan, Bologna e Cremonese, sottolineando una mancanza di concretezza nella squadra di Conte.

Il richiamo al cinismo

Chiariello ha posto l’attenzione sul concetto di “cinismo” nel calcio, spiegando che, seppure originariamente i Cinici fossero filosofi che rifiutavano le gratificazioni futili della vita, nel linguaggio moderno del calcio il termine assume un’accezione positiva: “Il cinismo nel calcio significa che quando devi fare male all’avversario lo devi fare” ha affermato.

In questo senso, secondo il giornalista, il Napoli è stato “un po’ vanesio” nelle partite citate, non riuscendo a capitalizzare le occasioni per chiudere i match. Un invito a essere più spietati sotto porta.

Un invito alla concretezza

Chiariello ha proseguito con una metafora filosofica: “Il Napoli deve ancora fare un corso di filosofia di primo anno di liceo classico, un po’ di filosofia antica. Studiasse meglio Diogene e i Cinici e capisse poi nel corso dei secoli come si trasforma questo concetto. Da Diogene ad Antonio Conte passa la storia dell’umanità”. Con queste parole, ha esortato la squadra a sviluppare quella “buona dose di cinismo che chiaramente aiuta i ragazzi” a trasformare le occasioni in gol e risultati concreti.

Serve più cinismo per vincere.

Contesto e prospettive

Il commento di Chiariello arriva in un momento in cui il Napoli ha mostrato qualità e potenzialità, ma anche qualche passo falso. Il riferimento alle partite contro Milan, Bologna e Cremonese evidenzia una tendenza a non chiudere le gare quando ne avrebbe avuto l’opportunità. Il richiamo al pragmatismo, dunque, diventa un monito per migliorare la mentalità vincente. Il Napoli deve capitalizzare di più.