Con l'avvicinarsi della ripresa dell'attività agonistica, fissata per il 20 gennaio con il Tour Down Under, il ciclismo ha ormai quasi definito tutte le posizioni e le trattative del ciclomercato. Molte squadre World Tour e Professional hanno delineato e completato i rispettivi organici, anche se alcune situazioni sono ancora in via di definizione, come la fusione tra Lotto e Intermarchè. Tra i corridori italiani che hanno militato quest'anno in team Wt e Professional, ben sedici non hanno ufficializzato il proprio futuro, anche se per alcuni di questi si tratta solo di attendere un po' di tempo.

Per altri, invece, si apre la concreta possibilità di dover scendere di categoria o di dover appendere la bici al fatidico chiodo per mancanza di proposte interessanti da parte di qualche squadra. In questa lista di corridori italiani attualmente senza squadra figurano anche Andrea Pasqualon e Kevin Colleoni.

Ciclismo, Busatto pedala verso la Alpecin

La fusione tra Lotto e Intermarchè ha coinvolto, in modalità differenti, anche tre corridori italiani: Lorenzo Rota, Francesco Busatto e Kevin Colleoni. Del nuovo progetto dovrebbero far parte 18 corridori della vecchia Lotto, mentre non è ancora stato annunciato ufficialmente quali uomini della vecchia Intermarchè proseguiranno con questo team. Rota dovrebbe essere nella lista di corridori che sarà confermata a breve, mentre Busatto potrebbe essere ingaggiato dalla Alpecin Deceuninck, altra squadra rimasta un po' indietro nella definizione dell'organico.

Colleoni, invece, non entrerà nella nuova Lotto ed è alla ricerca di una squadra per proseguire la carriera.

Tra gli altri corridori del ciclismo World Tour che risultano a caccia di una sistemazione ci sono anche Andrea Pasqualon e Giosuè Epis. Pasqualon, uomo di grande esperienza, ha chiuso una lunga avventura con il Team Bahrain. Epis è rimasto senza squadra dopo la chiusura della Arkèa, con cui ha debuttato nel grande ciclismo, senza però raccogliere dei risultati personali.

Il rientro della Nippo e lo stop di Carboni

Scendendo nella categoria Professional è da definire la situazione di alcuni uomini della ex Solution Tech - Vini Fantini, che dalla prossima stagione avrà il main sponsor Nippo, un gradito ritorno nel mondo del ciclismo.

La squadra deve ancora definire buona parte dell'organico. Tra gli italiani della scorsa stagione non risultano confermati Valerio Conti, Matteo Fabbro, Filippo Fortin, Attilio Viviani, Alessandro Iacchi.

Altri corridori senza squadra sono Matteo Scalco e Mattian Pinazzi, entrambi ex VF Bardiani, e Marco Tizza della Wagner. Giovanni Carboni, che ha corso parte della stagione 2025 con la Unibet, è stato invece sospeso per anomalie nel passaporto biologico e non è ancora chiaro come si concluderà la sua vicenda.