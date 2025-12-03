Negli ultimi anni, l'alimentazione è diventata un fattore imprescindibile del ciclismo per permettere ai corridori di esprimere delle prestazioni di livello sempre più elevato. Contrariamente alla filosofia imperante fino a qualche stagione fa, che mirava a ridurre all'essenziale la dieta del corridore, il cibo è oggi ritenuto una fonte di energia per continuare a gareggiare ad intensità massime. Questa rivoluzione, molto semplice nel suo concetto, è stata una delle basi su cui si è costruito l'innalzamento delle prestazioni a cui si è assistito negli ultlimi anni.

Velon, l'associazione di cui fanno parte molte squadre del ciclismo professionistico, ha dato una fotografia chiara di come venga gestita l'alimentazione di un campione nelle giornate più impegnative. Velon ha pubblicato i dati del piano alimentare seguito da Tadej Pogačar nelle tappe di montagna del Tour de France. La giornata del campione del mondo inizia con una colazione molto sostanziosa, con un apporto di 230 grammi di carboidrati e 25 grammi di proteine.

Ciclismo, 1200 grammi di carboidrati per una tappa

Velon è un'associazione di cui fanno parte molte delle squadre più importanti del ciclismo professionistico. Il suo scopo è quello di promuovere l'immagine e la crescita del ciclismo a lungo termine, anche attraverso la pubblicazione di video, statistiche e dati raccolti durante le corse.

Velon ha divulgato una serie di dati che riguardano il piano alimentare seguito da Tadej Pogačar in una tipica tappa di montagna del Tour de France. Lo studio ha preso come parametro una tappa della durata di cinque ore. Secondo i dati forniti da Velon, Pogačar consuma circa 1200 grammi di carboidrati e 150 grammi di proteine.

Questa quantità è stata suddivisa in base ai momenti della giornata:

Colazione: 230 g di carboidrati, 25 g di proteine

Pre-gara: 30 g di carboidrati; 1 g di proteine

Durante la gara: 460 g di carboidrati; 4 g di proteine

Post-gara: 480 g di carboidrati; 120 g di proteine.

Durante la corsa pochissime proteine

La colazione è in genere il pasto più ricco di grassi della giornata.

Poco prima della partenza e durante la corsa, i corridori scelgono alimenti con pochissime o nessuna proteina, concentrandosi quasi esclusivamente sull'apporto di carboidrati. I 460 grammi di carboidrati a cui fa riferimento lo studio di Velon, equivalgono a una media di 92 grammi all'ora. A fine tappa è necessario alimentarsi immediatamente dopo il traguardo, consumare un pasto post-gara e una cena abbondante, che rappresentano la maggior parte delle proteine ​​assunte in una giornata, favorendo in gran parte il recupero.

I piani nutrizionali dei corridori del ciclismo World Tour sono oggi gestiti con grande attenzione precisione, e sono studiati in maniera personalizzata da nutrizionisti che combinano i dati degli allenamenti e delle gare per formulare il giusto apporto calorico in ogni situazione.