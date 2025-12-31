Ormai alla fine del 2025 e ad appena tre settimane dall'inizio della nuova stagione del ciclismo professionistico, sono ancora molti i corridori che non hanno definito ufficialmente il proprio futuro. Tra coloro che hanno militato in squadre World Tour e Professional, sono oltre 50 i corridori ancora senza squadra. Nella massima serie del ciclismo i posti a disposizione sono quasi esauriti. Molte delle 18 squadre che compongono il World Tour sono arrivate al tetto massimo di 30 corridori ingaggiati, e solo alcune hanno libero un ultimo posto, che però potrebbe anche rimanere vuoto.

Qualche spazio in più resta nella categoria Professional, ma per molti corridori di questa lista si sta aprendo la seria possibiilità di una discesa a livello Continental, la terza serie del ciclismo, o della chiusura forzata della carriera.

Ciclismo, Froome non dà ancora l'addio

Nella lista dei corridori a caccia di una squadra ci sono tante storie diverse, tra vecchie glorie, talenti mai sbocciati, gregari che hanno speso la propria carriera al servizio degli altri o semplicemente corridori che non sono riusciti a raccogliere grandi risultati nel difficile mondo del ciclismo professionistico.

Il nome più illustre è senz'altro quello di Chris Froome. A quarant'anni, dopo stagioni di triste anonimato nelle retrovie del gruppo e un serio incidente, Froome ha rimandato l'annuncio dell'addio al ciclismo.

Il campione britannico difficilmente troverà qualcuno disposto a investire su di lui come corridore, ma non ha ancora voluto confermare la fine della sua carriera e pertanto resta ufficialmente un corridore in cerca di squadra.

Il corridore più in auge è però Derek Gee. Il canadese è al centro di un contenzioso con la ex Israel, dopo aver rotto il contratto che lo legava al team. Gee ha fatto le sue ultime apparizioni al Giro d'Italia, concluso al quarto posto, e quindi ai campionati nazionali di giugno. Il suo futuro agonistico è legato al procedimento legale e alla richiesta di risarcimento avanzata dalla sua ex squadra.

Altro corridore della lista che vanta un palmares di spessore è Hugh Carthy.

Dopo il podio alla Vuelta 2020, Carthy non ha più avuto grandi picchi di rendimento, fino a sparire nelle ultime due stagioni. La EF non lo ha confermato e il suo futuro è molto incerto.

Reduce da una buona stagione alla Intermarchè, il francese Louis Barrè sembrava in procinto di approdare alla Visma, ma il passaggio non è poi stato confermato.

Tanti nomi tra veterani e corridori italiani

Tra gli altri nomi più interessanti spiccano Ruben Guerreiro, vincitore di una tappa al Giro, Dion Smith, una Coppa Sabatini in bacheca, veterani come Andrea Pasqualon, Julien Vermote, Jon Aberasturi e Antonio Pedrero.

Tra gli italiani non è ancora ufficialmente confermato il futuro di Marco Tizza, Kevin Colleoni, Attilio Viviani, Giacomo Villa e Federico Biagini.

Matteo Scalco, lanciato dalla VF Bardiani, era preannunciato in casa XDS Astana. La squadra kazaka ha però completato l'organico di 30 corridori della formazione World Tour e potrebbe inserire Scalco nella Continental.