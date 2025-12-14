La stagione di ciclismo professionistico 2026 porterà con sé anche diverse novità nelle partnership tra team e fornitori di biciclette, sia nel WorldTour che nella categoria Professional. Nella massima serie sparisce dopo oltre un decennio il marchio Merida, prima al fianco della storica Lampre e quindi del Team Bahrain. L'azienda orientale sarà sostituita da un nome leggendario del ciclismo, Bianchi, che diventa il nuovo fornitore del Team Bahrain di Antonio Tiberi e compagni. Altra novità interessante sarà il doppio impegno della Pinarello, che oltre a continuare il suo sodalizio con il Team Ineos sbarcherà anche nella categoria Professional.

Ciclismo, Merida esce dal WT

Nel grande ciclismo WorldTour le novità per le partnership tra squadre e costruttori riguardano Bahrain - Victorious e NSN Cycling team. La Bahrain sostituisce Merida con Bianchi, presente nelle ultime stagioni al fianco di Arkéa, squadra che ha concluso la sua attività al termine del 2025.

NSN è il nuovo nome della vecchia Israel, che pedalava su biciclette Factor. Dopo il rimescolamento che ha portato all'uscita di scena di tutta la componente israeliana del team, anche Factor si è fatta da parte. La NSN userà biciclette Scott, che fino allo scorso anno era legata alla Q36.5. La promozione della Uno X ha permesso di sbarcare nel WorldTour alla Ridley, già al fianco della squadra norvegese nelle passate stagioni.

Il marchio spagnolo Orbea sarà invece il fornitore del nuovo progetto nato dalla fusione di Lotto e Intermarchè. Anche questa non è in realtà una novità, visto che Orbea era già il fornitore della Lotto.

Ecco le partnership tra team e costruttori nel ciclismo WorldTour.

Alpecin Premier Tech: Canyon

Bahrain Victorious: Bianchi

Decathlon CMA CGM: Van Rysel

EF Education Easy Post: Cannondale

Groupama FDJ United: Wilier

Ineos Grenadiers: Pinarello

Lidl Trek: Trek

Lotto Intermarché: Orbea

Movistar: Canyon

NSN Cycling Team: Scott

Red Bull Bora-hansgrohe: Specialized

Soudal Quickstep: Specialized

Team Jayco AlUla: Giant

Team Picnic Post NL: Lapierre

Team Visma Lease a Bike: Cervélo

UAE Team Emirates XRG: Colnago

Uno X Mobility: Ridley

XDS Astana Team: XDS.

Esordio di Cinelli al fianco della MBH

Nella categoria Professional, la seconda del ciclismo pro, una delle grandi novità è l'ingresso della Pinarello, che sarà fornitore e main sponsor della squadra finora conosciuta come Q36.5.

Il leader Tom Pidcock era già legato personalmente alla Pinarello fin dalla sua esperienza alla Ineos. La storica azienda veneta è ora in mano all'imprenditore sudafricano Glasenberg, che controlla anche Q36.5 e Scott, tutti i marchi coinvolti in questa girandola di sponsorizzazioni. La squadra assumerà quindi il nome di Pinarello - Q36.5, e sarà la seconda ad usare le bici della casa veneta dopo la Ineos.

Tra le altre novità della categoria spiccano i debutti della squadra italo ungherese MBH Bank Ballan Telecom Fort, con biciclette Cinelli, e dell'americana Modern Adventure, che pedala sulle Factor.

Ecco le partnership tra team e costruttori nel ciclismo Professional