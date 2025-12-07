La Coppa del Mondo di ciclocross è arrivata finalmente in Italia, dopo l'annullamento per maltempo dello scorso anno. A Terralba, in Sardegna, si è corsa oggi la terza tappa della challenge di ciclocross, su un tracciato che si è rivelato molto veloce e un po' insolito, forse troppo facile per gli uomini élite. La corsa femminile si è risolta in un assolo di Lucinda Brand, che se ne è andata fin dal secondo giro. Quella maschile, invece, è andata via in maniera molto equilibrata, con un gruppone di una dozzina di uomini ancora tutti insieme fino quasi al termine.

Il finale ha però regalato uno show di sorpassi e controsorpassi, che alla fine ha premiato Michael Vanthourenhout. L'Italia si è portata via tanti piazzamenti e prove convincenti, sia tra gli uomini che tra le donne, conquistando ben quattro top ten.

Michael Vanthourenhout s'impose à Terralba en Italie, sur la 3e manche de la #CXWorldCup ! Le Belge s'est montré plus fort que Joris Nieuwenhuis et Laurens Sweeck.



La Néerlandaise Lucinda Brand a obtenu sa 9e victoire de la saison, devant Aniek van Alphen et Shirin van Anrooij. pic.twitter.com/66CaG6YByk — Le Gruppetto (@LeGruppetto) December 7, 2025

Alvarado ritirata, assolo di Brand

La giornata della Coppa del Mondo di ciclocross di Terralba, unica tappa italiana della manifestazione, si è aperta con la gara delle donne.

Il circuito si è rivelato interamente piatto, molto veloce nonostante la pioggia caduta copiosamente nei giorni scorsi, che ha trasformato un paio di tratti in degli acquitrini. Per il resto, il percorso è stato molto filante e senza passaggi particolarmente tecnici. Lucinda Brand ha preso fin dall'avvio la testa della corsa e ha cominciato a mettere pressione alle avversarie con il suo ritmo forte e costante.

Ceylin del Carmen Alvarado è presto uscita di scena ritirandosi. Alla Brand hanno resistito inizialmente Casasola, Van Anrooij e Van Alphen, ma già al secondo giro l'ex iridata ha allungato in maniera irresistibile. Il resto della corsa è stato un assolo di Lucinda Brand, mentre dietro si è accesa la lotta tra Van Anrooij e Van Alphen per la seconda piazza.

Brand ha conquistato l'ennesima vittoria, con Van Alphen a 20'' e Van Anrooij a 33'' a completare il podio. Sara Casasola ha avuto una flessione dopo i primi giri molto convincenti e ha concluso quinta, battuta di un soffio in volata da Leonie Bentveld. Molto bene sono andate le altre italiane, con Rebecca Gariboldi ottava, Lucia Bramati nona, Carlotta Borello 13ª e la junior Giorgia Pellizotti 16ª.

Agostinacchio tra i campioni del ciclocross

La gara maschile ha avuto uno sviluppo completamente differente. Il circuito si è rivelato un po' troppo facile per gli uomini e la corsa si è trasformata in una specie di gara su strada in attesa della volata finale. Nei primi giri si è selezionato un gruppo di una dozzina di corridori, con i favoriti e una delle giovani speranze del ciclismo italiano, Filippo Agostinacchio.

La corsa è poi andata via in modo molto regolare, finché all'ultimo giro la situazione si è infiammata. Nieuwenhuis, Sweeck e Vanthourenhout si sono dati battaglia a suon di sorpassi e contro sorpassi.

Nel finale, Vanthourenhout è riuscito a guadagnare una manciata di metri per affrontare in testa la scalinata e imboccare il breve rettilineo d'arrivo con la vittoria in pugno. Nieuwenhuis ha chiuso secondo davanti a Sweeck, mentre Agostinacchio ha completato la bella giornata del ciclocross italiano finendo all'ottavo posto.