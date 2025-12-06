La Coppa del Mondo di ciclocross è pronta a sbarcare in Italia. La terza tappa della challenge più importante del ciclocross è in programma domenica 7 dicembre a Terralba, in Sardegna. La CDM sarebbe dovuta arrivare nell'isola già un anno fa, quando l'evento fu però cancellato a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse. Stavolta non dovrebbero esserci problemi e impedimenti, grazie allo spostamento del circuito in una zona meno esposta al vento, ma anche alle previsioni meteo decisamente favorevoli. Le corse si svolgono a Terralba, in provincia di Oristano, su un anello che si preannuncia piuttosto veloce e caraterizzato da alcuni passaggi sulla sabbia.

Le gare elite, sia maschile che femminile, saranno trasmesse sia dalla Rai che da Eurosport - Discovery Plus.

Mannaerts: 'A Cabras pochi servizi'

Un anno fa, la gara italiana di Coppa del Mondo di ciclocross si sarebbe dovuta svolgere a Cabras, sempre in Sardegna. La zona del circuito fu però spazzata da un vento di tempesta, con raffiche a cento all'ora che danneggiarono le strutture già allestite e resero impossibile lo svolgimento delle gare. Stavolta è stata scelta una zona differente, a Terralba.

"La natura è sempre imprevedibile, ma su questo percorso si è meno esposti al vento rispetto a Cabras" ha confermato Chris Mannaerts, dell'organizzazione Flanders Classic. Credo però che avrebbero cambiato comunque.

L'aspetto negativo del percorso precedente era che non c'erano servizi lì, su quella spiaggia solitaria. Qui ce ne sono dieci volte di più: qualche ristorante, un condominio per la stampa e la segreteria, e così via. Quindi è stata più una scelta logistica fatta dall'organizzatore locale" ha spiegato Mannaerts, aggiungendo che il percorso "è praticamente pianeggiante, ma questo non lo rende meno impegnativo. A causa delle precipitazioni, il fondo è molto più duro del previsto".

Ciclocross, Casasola sfida Brand e Alvarado

Purtroppo, questa trasferta in Sardegna è stata disertata da molti dei protagonisti principali del ciclocross. Mentre Van der Poel e Van Aert non hanno ancora iniziato la stagione, molti altri, come Thibau Nys, Toon Aerts, Cameron Mason, Lars Van der Haar, hanno preferito saltare il viaggio in Sardegna per continuare ad allenarsi in vista del fitto calendario del periodo natalizio.

I favoriti della gara maschile saranno Joris Niewenhuis, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck e Pim Ronhaar.

Tra le donne la sfida dovrebbe essere tra Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek Van Alphen e Sara Casasola, protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello.

Le gare elite della tappa italiana della Coppa del Mondo di ciclocross saranno trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Eurosport. La corsa femminile parte alle 13.30, con diretta su RaiPlay Sport 2 e Eurosport - Discovery Plus. Gli uomini scatteranno alle 15, con il passaggio su RaiPlay Sport 1 e Eurosport - Discovery Plus. La Rai poi riproporrà le gare in differita su Rai Sport nella giornata di lunedì 8 dicembre, a partire dalle 10.05.