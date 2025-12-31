È stata ufficializzata la squadra femminile italiana che parteciperà alle gare di Coppa del Mondo a Kranjska Gora. Nel gigante di sabato, occhi puntati su Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè, Laura Steinmair e la giovanissima Anna Trocker, 17 anni, alla sua seconda esperienza nel Circo Rosa dopo l’ottima prova di Semmering.

La formazione per il gigante

La presenza di Anna Trocker nel gigante di sabato è particolarmente significativa. La giovane altoatesina, classe 2008, ha sfiorato la qualificazione alla seconda manche a Semmering, dimostrando grande carattere su una pista notoriamente impegnativa.

La sua convocazione è un chiaro segnale di fiducia da parte dello staff tecnico.

Le convocate per lo slalom

Per lo slalom di domenica, le convocate sono Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani. Non figura invece Giada D’Antonio: la sedicenne napoletana, che aveva fatto il suo debutto a Semmering, non sarà al via a Kranjska Gora. Invece, insieme a Trocker e Collomb, parteciperà a una serie di gare di Nor-Am Cup in Canada, con due giganti in programma e due slalom.

Giovani promesse a confronto

La scelta di puntare su Trocker per il gigante evidenzia la volontà di valorizzare i giovani talenti emergenti. L’assenza di D’Antonio dallo slalom apre invece un percorso di crescita alternativo, attraverso l’esperienza internazionale in Nor-Am Cup. Entrambe le atlete, pur con percorsi diversi, rappresentano il futuro dello sci alpino italiano.