Nella Coppa del Mondo femminile di sci di fondo 2025‑2026, Jessie Diggins si conferma leader della classifica generale con 644 punti, seguita da Moa Ilar (630 punti) e Jonna Sundling (537 punti). L’italiana Caterina Ganz si posiziona al trentatreesimo posto con 176 punti.

La classifica generale nel dettaglio

Jessie Diggins (USA) guida la classifica con 644 punti, seguita da Moa Ilar (SWE) con 630 e Jonna Sundling (SWE) con 537. A seguire, troviamo Maja Dahlqvist (SWE) con 454 punti e Ebba Andersson (SWE) con 412. Caterina Ganz (ITA) occupa la trentatreesima posizione con 176 punti.

Le classifiche di specialità

Nella classifica di distanza, Diggins è in testa con 475 punti, seguita da Ilar con 456, Andersson con 412, Simpson‑Larsen con 380 e Weng con 375. Ganz si trova al ventiseiesimo posto con 128 punti.

Nella sprint, Jonna Sundling (SWE) guida con 301 punti, seguita da Johanna Hagstroem (SWE) con 261, Maja Dahlqvist con 253, Mathilde Myhrvold con 249 e Jasmi Joensuu con 240. Federica Cassol (ITA) è diciottesima con 121 punti.

Il calendario della stagione

La Coppa del Mondo 2025‑2026 ha preso il via venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, e si concluderà domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Il calendario include ventisette gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia, tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Nel programma anche il ritorno della sprint di Drammen e della 50 km di Oslo‑Holmenkollen. In febbraio, spazio ai Giochi Olimpici in Trentino.