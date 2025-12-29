Alessandro Costacurta ha recentemente espresso una critica alla gestione del gioco del Milan nei primi minuti di partita: “Nei primi cinque minuti, ventisette passaggi tra i difensori. Non la capisco questa cosa. Allegri ha fatto un grande lavoro sulla consapevolezza, ma su questo non ci ha messo mano”.

La critica di Costacurta

Costacurta ha evidenziato una dinamica che considera poco funzionale: un eccessivo giro palla tra i difensori nelle fasi iniziali del match, che a suo avviso non ha una spiegazione tattica. Pur riconoscendo il merito di Allegri nel migliorare la consapevolezza della squadra, l’ex difensore rossonero ha sottolineato che su questo specifico aspetto – la costruzione dal basso nei primi minuti – l’allenatore non ha apportato modifiche.

Il giudizio sull’allenatore

Pur critico su questo punto, Costacurta ha riconosciuto il valore del lavoro svolto da Massimiliano Allegri sul piano della consapevolezza tattica della squadra. Il riferimento è a un miglioramento generale nella percezione del pericolo e nella solidità difensiva, elementi su cui Allegri ha lavorato con efficacia.

La maturità del Milan

In un’intervista, Costacurta aveva già espresso apprezzamento per la maturità raggiunta dal Milan sotto la guida di Allegri. “Non immaginavo che la squadra potesse raggiungere questa maturità così velocemente. È la cosa che mi colpisce di più: l’attenzione”, aveva dichiarato, sottolineando come Allegri abbia identificato e corretto un problema di percezione del pericolo che affliggeva la squadra fin dall’esordio stagionale. Inoltre, l’arrivo di giocatori di spessore ha aumentato la fiducia dei difensori, migliorando la cura dei dettagli e riducendo i pericoli creati dagli avversari.