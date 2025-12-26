La Cremonese si prepara per la sfida di domenica contro il Napoli allo Zini, un appuntamento cruciale per valutare le ambizioni e la solidità della squadra di mister Nicola.

A centrocampo, Payero è tornato disponibile dopo la squalifica e potrebbe prendere il posto di Bondo. In alternativa, Grassi è pronto a giocare al suo fianco, oppure Johnsen potrebbe rifiatare, iniziando la partita dalla panchina.

In attacco, Nicola sembra intenzionato a confermare l'assetto che ha garantito equilibrio e concretezza, anche se Sanabria preme per una maglia da titolare.

In difesa, pesa l'assenza di Ceccherini per squalifica. Il capitano Matteo Bianchetti è chiamato ad accelerare i tempi di recupero: il suo rientro dal primo minuto è possibile, anche se dovrebbe scendere in campo con una mascherina protettiva per il naso, a causa di una microfrattura.

La sfida al Napoli: un test importante

La partita contro il Napoli rappresenta un banco di prova significativo per la Cremonese, che vuole dimostrare di poter competere con squadre di alto livello. Il ritorno di Payero offre nuove soluzioni tattiche, mentre il possibile rientro di Bianchetti, seppur con mascherina, potrebbe rafforzare la difesa, già penalizzata dalla squalifica di Ceccherini.

Le assenze e i possibili rientri

Oltre alla squalifica di Ceccherini, Collocolo è fuori per una lesione muscolare al retto femorale sinistro, con rientro previsto a fine 2025. In questo contesto, il possibile rientro di Bianchetti assume un'importanza ancora maggiore, potendo alleviare le difficoltà difensive causate dalle assenze.