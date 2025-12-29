Al termine di Milan‑Verona, Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha espresso una riflessione sul mercato del Milan e sul ruolo dell’allenatore Massimiliano Allegri nelle scelte societarie. Cuomo ha dichiarato che i tifosi rossoneri devono ringraziare Allegri per la classifica, lo spirito e la voglia mostrati dalla squadra nel chiudere il 2025. Tuttavia, ha aggiunto: “Io vivo nel terrore della Juventus di Djalò e Alcaraz, gli acquisti che fece la Juventus ad Allegri quando era primo in classifica e che cambiarono l’atteggiamento di tutto lo spogliatoio.

Magari, dopo ieri, si pensa che può bastare De Winter…”.

Il precedente della Juventus

Cuomo richiama un episodio passato della Juventus: quando, pur in lotta per lo scudetto, la società acquistò Tiago Djalò e Carlos Alcaraz, due giocatori non richiesti da Allegri. Secondo Cuomo, quegli acquisti non migliorarono il valore tecnico della squadra, ma generarono nel gruppo uno stato d’animo negativo, come se fosse già tutto compromesso. Il timore è che una situazione simile possa ripetersi al Milan, se le scelte di mercato non fossero condivise con l’allenatore.

L'impatto di De Winter

Il riferimento a De Winter arriva dopo la partita contro il Verona: Cuomo suggerisce che, dopo la prestazione di ieri, si possa pensare che l’arrivo del difensore possa essere sufficiente a rasserenare l’ambiente.

Tuttavia, il richiamo al passato bianconero serve da monito: senza motivazioni e credibilità, anche un acquisto importante rischia di non avere l’effetto sperato.

Koni De Winter: il profilo

Il difensore Koni De Winter, classe 2002, è un giovane belga cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha esordito in Champions League diventando il più giovane titolare nella storia del club. Dopo esperienze in prestito e al Genoa, è stato acquistato dal Milan nell’estate 2025 per circa venti milioni di euro più bonus, con un contratto quinquennale. De Winter è un difensore centrale fisico e duttile, capace di giocare anche da terzino o in una difesa a tre, dotato di buona tecnica e pericoloso sui calci piazzati.