Davide Bartesaghi compie oggi vent’anni, e li festeggia da protagonista nel Milan. Ormai titolare sulla fascia sinistra, il giovane, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha già realizzato molti dei suoi sogni: esordire a San Siro, giocare un derby, segnare sotto la Curva Sud e affermarsi come punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri.

Il percorso di crescita

Bartesaghi è entrato nel Milan da bambino, scalando tutte le tappe del vivaio fino alla Primavera. In questa stagione è diventato un elemento imprescindibile, tanto da essere l’ottavo giocatore della rosa per minuti giocati: 1.006 complessivi.

Parallelamente, è diventato un punto fermo dell’Italia Under 21, attirando l’attenzione del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che gli ha aperto le porte della Nazionale maggiore.

Il sogno che diventa realtà

Il titolo “Da sognatore a titolare nel Milan: i primi 20 anni di Davide Bartesaghi” racconta di come il ragazzo, nato a Erba, abbia realizzato molti dei desideri coltivati fin da bambino: giocare da titolare a San Siro, disputare un derby e segnare sotto la Curva Sud. Oggi, davanti alla torta di compleanno, può alzare ancora di più l’asticella delle sue ambizioni.

L'esordio e il futuro

Il suo percorso è stato segnato da tappe importanti: l’esordio in Serie A il 23 settembre 2023 contro l’Hellas Verona, il rinnovo contrattuale fino al 2030 annunciato il 21 maggio 2025, e la crescita nel Milan Futuro e nella Primavera.

In questa stagione ha collezionato numerose presenze e si è affermato come alternativa credibile sulla fascia sinistra. Inoltre, il suo rendimento ha attirato l’attenzione della Nazionale: è un punto fermo dell’Italia Under 21 e ha ricevuto aperture anche verso la Nazionale maggiore.