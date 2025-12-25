Il presidente del Napoli è tornato a esprimere forti dubbi sul sistema calcistico italiano, puntando il dito contro un eccessivo numero di impegni che, a suo dire, mette a rischio la salute dei giocatori. Durante un intervento ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club, ha esposto con decisione la sua posizione.

Il sistema calcistico sotto accusa

“Si gioca troppo”, ha esordito De Laurentiis, sottolineando come il sovraccarico di partite stia causando “incubi di infortuni”. Ha poi criticato i vertici istituzionali del calcio, accusandoli di essere “troppo legati alla propria poltrona” e più interessati alla rielezione che alla tutela del gioco.

A suo parere, il sistema attuale rischia di “distruggere un gioco giocando troppo”.

Il presidente ha anche proposto una revisione del rapporto di lavoro dei calciatori, auspicando che diventino “liberi professionisti” per evitare stress vincolanti anche sul piano sindacale.

Critiche alla gestione delle Nazionali

De Laurentiis ha poi rivolto le sue critiche alla gestione dei calciatori da parte delle Nazionali: “I nostri calciatori, pagati da noi, vengono dati alla Nazionale con una leggerezza incredibile, quando dovrebbe essere il club a decidere”.

Ha inoltre denunciato un presunto conflitto di interessi: “Ad amministratori delegati e direttori generali che devono mantenere intatti i propri salari, non gli può importare di prendersi un rischio”.

Orgoglio per i successi del Napoli

Il presidente ha celebrato con orgoglio i traguardi sportivi del Napoli: “Scudetto e Supercoppa nello stesso anno: non è mica poco”. Ha poi aggiunto che eguagliare Maradona è impossibile: “Non si può eguagliare, non si è mai grandi quanto lui”, ricordando una notte trascorsa con il campione e sua moglie Claudia, durante la quale gli raccontarono “cose straordinarie”.

Tra i momenti più intensi della sua esperienza nel calcio, De Laurentiis ha citato la promozione dalla Serie B alla Serie A, definendola “indimenticabile”. Ha spiegato che il suo obiettivo è sempre stato “far divertire le persone come il cinema” e che la passione dei tifosi trasmette “un senso di rivincita e soddisfazione” che nulla può eguagliare.

Il tema del sovraccarico di partite è al centro di un ampio dibattito nel calcio europeo. Molti club e osservatori sostengono che l'attuale calendario, con campionati, coppe nazionali, competizioni europee e impegni internazionali, non lasci spazio a recuperi adeguati e aumenti il rischio di infortuni. Alcune federazioni stanno valutando soluzioni come la riduzione delle soste per le Nazionali o la revisione dei format delle competizioni per alleggerire il carico sui giocatori.