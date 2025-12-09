Da domani sarà disponibile su App Store e Google Play Store l’applicazione ufficiale Tickets MilanoCortina2026, pensata per gestire i biglietti digitali dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Funzioni principali dell’app

L’app sarà l’unico strumento valido per avere sempre con sé i ticket elettronici. Consentirà di gestire i cambi nominativi dei biglietti, trasferirli ai destinatari o rivenderli in caso di impossibilità a partecipare durante l’evento. Inoltre, sarà possibile accedere alle sedi di gara e alle cerimonie presentando il biglietto elettronico direttamente ai varchi di accesso.

Non sarà possibile stampare i biglietti: solo quelli mostrati tramite l’app saranno accettati ai varchi.

Contesto e utilità

L’introduzione dell’app rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dell’esperienza dei Giochi, semplificando l’accesso e la gestione dei biglietti per il pubblico. L’app Tickets MilanoCortina2026 si affianca alle precedenti modalità di vendita digitale, offrendo una soluzione centralizzata e pratica per gli spettatori.

In precedenza, la vendita libera dei biglietti per le gare olimpiche e paralimpiche era iniziata in aprile, con oltre 660.000 ticket acquistati durante le fasi iniziali. I biglietti erano esclusivamente digitali, nominativi e acquistabili tramite il portale ufficiale, con Visa come metodo di pagamento.

A partire da dicembre 2025, era stato previsto il cambio nominativo gratuito tramite l’app ufficiale di ticketing.

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 sarà la prima edizione diffusa dei Giochi olimpici e paralimpici invernali in Italia, coinvolgendo più territori tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Le competizioni si svolgeranno in sedi iconiche come Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio, Livigno, Predazzo e Anterselva, valorizzando sia le grandi città sia le località di montagna. L’evento punta su sostenibilità, innovazione e riuso delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di lasciare un’eredità concreta ai territori. Le Olimpiadi rappresentano anche una grande opportunità di rilancio turistico ed economico per l’Italia.