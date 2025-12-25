A una settimana dall’annuncio della separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, il padre del tennista, Carlos Alcaraz González, ha scelto di non alimentare speculazioni sulle cause del divorzio. Interpellato dall’agenzia Efe, ha dichiarato che “ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa”, rifiutando di aggiungere altro.

Il contesto della separazione

La rottura tra il numero uno del mondo e il suo coach è stata annunciata tramite un post sui social da Alcaraz, che ha definito l’addio “molto difficile da scrivere”.

Il tennista ha ringraziato Ferrero per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà e ha sottolineato che, se i loro percorsi sportivi dovevano separarsi, era giusto farlo dal punto più alto raggiunto insieme. Ferrero, dal canto suo, ha espresso nostalgia e orgoglio per il cammino condiviso, affermando: “Avrei voluto continuare”.

Le parole del padre e il ruolo dell’entourage

Il riferimento del tecnico a “persone vicine a Carlos” che ritenevano fosse meglio separarsi sembra indicare un coinvolgimento dell’entourage, tra cui il padre. Tuttavia, quest’ultimo ha preferito non approfondire, limitandosi alla frase: “ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa”.

Divergenze e futuro

Secondo alcune fonti, Ferrero si è detto "dolido" ma anche in pace per aver fatto il suo dovere, e non ha escluso un possibile ritorno in futuro. In un’intervista ha parlato di “un momento difficile” e ha spiegato che, pur essendo ferito, non chiude la porta a un ritorno. Ha inoltre rivelato che alcune divergenze con l’entourage di Alcaraz hanno reso inevitabile la separazione.

La partnership tra Alcaraz e Ferrero durava da sette anni e ha prodotto 24 titoli, tra cui sei Slam. Samuel López, già vice di Ferrero, resterà nel team di Alcaraz come guida principale per il 2026.