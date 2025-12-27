La Virtus Bologna ha combattuto con grande determinazione, ma non è riuscita a evitare la sconfitta casalinga contro l’Olympiacos in Eurolega, cedendo per 97‑94 al termine di una rimonta che ha infiammato la Virtus Arena.

Equilibrio iniziale e dominio dell'Olympiacos

Nel primo quarto, la Virtus ha mostrato una buona organizzazione difensiva e un approccio offensivo brillante, chiudendo in vantaggio 25‑23. Carsen Edwards si è messo in luce con nove punti, nonostante un lieve infortunio alla caviglia. Nel secondo periodo, l’Olympiacos ha cambiato ritmo: grazie a rotazioni efficaci e alle triple di Evan Fournier, i greci hanno preso il controllo del match, andando all’intervallo sul 50‑41.

La rimonta e il finale

Nel terzo quarto, l’Olympiacos ha incrementato il vantaggio fino a +19 (77‑58 circa), grazie alla fisicità di Milutinov e alla precisione di Fournier. Nel quarto periodo, la Virtus ha reagito con forza: Morgan e Hackett hanno guidato la rimonta, seguiti da Vildoza, Niang e Diouf, che hanno riportato i padroni di casa fino al –1 a 101 secondi dalla sirena. Tuttavia, la settima tripla di Fournier e il canestro decisivo di Tyler Dorsey a 20 secondi dalla fine hanno spento le speranze della Virtus. L’ultimo tentativo di Alston non è andato a segno, e la partita si è conclusa sul 97‑94 per l’Olympiacos.

I protagonisti

Per la Virtus, Vildoza ha segnato 17 punti, Morgan 15 e Edwards 14. Per l'Olympiacos, Dorsey ha realizzato 23 punti, Fournier 21 (con 7/10 da tre), Vezenkov 16, mentre Peters e Milutinov hanno contribuito con 13 punti ciascuno.