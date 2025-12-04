La squadra italiana di atletica leggera si prepara a partecipare ai Campionati Europei di cross, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo. Sono 42 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre, equamente suddivisi tra 21 uomini e 21 donne, con atleti della categoria assoluta e giovani promesse delle classi U23, U20 e U18.

Leader indiscussa della delegazione è Nadia Battocletti, campionessa in carica e prima donna italiana a conquistare il titolo continentale assoluto nella corsa campestre. L’atleta trentina, prima europea a vincere l’oro nelle categorie U20, U23 e assoluta, affronterà a Lagoa il suo ultimo impegno azzurro dell’anno, al termine di una stagione straordinaria coronata dall’argento nei 10.000 e dal bronzo nei 5000 a Tokyo.

A livello continentale, Battocletti ha inoltre trionfato nei 10 km nell’edizione inaugurale degli Europei su strada a Lovanio.

Europei di cross: confermate le campionesse di Antalya e la staffetta mista d’oro

Nel team italiano figurano le campionesse dell’oro a squadre della scorsa edizione di Antalya – Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Nicole Reina – e i campioni in carica della staffetta mista Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, che in questa edizione gareggeranno con Gaia Sabbatini, ultima frazionista d’oro a Piemonte 2022.

Per la prova maschile lunga, sui 7470 metri, è stato convocato anche Yohanes Chiappinelli, primatista italiano della maratona. L’Italia sarà al via inoltre con le formazioni U23 e U20, sia maschili che femminili, confermando una presenza ampia e competitiva.

Obiettivi e aspettative della squadra italiana

La partecipazione agli Europei di cross rappresenta un’importante occasione per confermare il valore del movimento italiano a livello internazionale. Battocletti ha dichiarato: “Sono pronta a dare il massimo per difendere il titolo e aiutare la squadra a ottenere un buon risultato”. La presenza di atleti esperti e giovani emergenti offre all’Italia la possibilità di competere per le posizioni di vertice nelle gare individuali e nelle prove a squadre.

Gli azzurri arrivano alla rassegna continentale dopo una selezione basata sulle più recenti prestazioni nazionali e internazionali, con l’obiettivo di confermare i progressi delle ultime stagioni e, se possibile, migliorare il medagliere rispetto alle edizioni precedenti.

Il contesto europeo e la crescita dei giovani

Gli Europei di cross rappresentano un appuntamento centrale per l’atletica continentale, con la partecipazione delle migliori nazionali europee. L’Italia, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie all’emergere di giovani talenti e alla costante crescita del settore giovanile.

La manifestazione di Lagoa sarà un banco di prova significativo per valutare il livello di preparazione degli azzurri in vista dei futuri impegni internazionali e un’opportunità fondamentale per confrontarsi con avversari di altissimo livello.