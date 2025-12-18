L'approdo alla RedBull Bora hansgrohe, uno dei top team del ciclismo mondiale, ha rinvigorito ulteriormente le ambizioni di Remco Evenepoel. Il campione olimpico ha parlato a lungo in questi giorni di ritiro pre stagionale con la sua nuova squadra, e ha lanciato apertamente la sfida a Tadej Pogačar in vista del Tour de France. Evenepoel si è detto convinto che la RedBull potrà aiutarlo a fare un ulteriore salto di qualità nelle prestazioni, e che l'approccio a due punte, in condivisione con Florian Lipowitz, potrà rappresentare un'arma vincente nella corsa alla maglia gialla.

Il belga ha fatto riferimento al Tour de France 2022, in cui la Visma rovesciò la corsa grazie proprio a questa strategia.

'Cambiamento notevole con il nuovo preparatore'

L'ambizione di Remco Evenepoel di conquistare il Tour de France è emersa chiaramente durante gli incontri con la stampa organizzati nel ritiro spagnolo della RedBull Bora hansgrohe. Grazie a una strategia ben definita e un miglioramento nelle prestazioni, frutto del lavoro svolto in queste settimane, Evenepoel e la sua squadra puntano a mettere in difficoltà il dominatore degli ultimi anni.

"Chiunque veda la possibilità di vincere un grande giro vuole vincere il Tour", ha dichiarato Evenepoel, trasmettendo l'energia competitiva che anima sia lui che la sua squadra.

Il belga ha riconosciuto le straordinarie performance di Pogačar, ma ha sottolineato l'importanza di avvicinarsi a lui con determinazione e una squadra forte alle spalle. Con una preparazione mirata e una pianificazione strategica, l'obiettivo è di lottare attivamente per la vittoria.

Evenepoel ha già toccato con mano la straordinaria professionalità della RedBull e del suo staff e si è detto convinto di poter migliorare grazie a questo approccio attento ad ogni dettaglio. "Per fare un esempio: sono stato qualche giorno negli Stati Uniti per fare dei test in galleria del vento. Sono entrato in galleria circa cinquanta volte e ogni volta tutto era preparato alla perfezione. Trovo questa pianificazione così strutturata molto interessante e sono curioso di vedere come si svilupperà, ma finora ne sono molto soddisfatto" ha dichiarato Evenepoel, che si è detto convinto anche della collaborazione con il nuovo preparatore Dan Lorang.

"È stato un cambiamento notevole, ma tutto sta andando bene. Abbiamo già iniziato con sforzi più intensi nella seconda e terza settimana, mentre prima mi limitavo a pedalare durante il primo mese. Stiamo già aumentando il volume e anche la comunicazione è buona; ci sentiamo quasi ogni giorno" ha dichiarato il campione olimpico.

Evenepoel: 'Io e Lipowitz siamo diversi, ma ci adattiamo bene'

Secondo Remco Evenepoel, il punto chiave per spodestare Pogačar al Tour de France sarà la strategia. L'approccio della Jumbo-Visma del 2022, caratterizzato da una doppia leadership, è diventato un punto di riferimento per Evenepoel. In quel Tour, Tadej Pogačar, pur essendo indubbiamente forte, si trovò a fronteggiare due grandi avversari: Jonas Vingegaard e Primoz Roglic.

Questa dinamica ha dimostrato che avere più elementi di spicco in squadra può rivelarsi determinante. "Avevo timore di dirlo, perchè ero vicino a Roglič e sappiamo tutti come sono andate le cose allora, purtroppo. Ma penso che sia l'esempio migliore: due corridori forti contro uno che è solo, anche se molto forte. Anche Tadej sarà migliorato, ma l'esempio di Jonas e Primož è come dovrebbe essere" ha commentato Evenepoel, riconoscendo di fatto a Florian Lipowitz il suo stesso status di leader in vista del Tour de France.

Parlando di Lipowitz, Evenepoel ha notato come le loro personalità molto diverse possano complementarsi nell'affrontare la competizione. Mentre lui stesso è noto per il suo carattere estroverso e la sua energia contagiosa, il tedesco rappresenta un profilo più riservato e calmo.

"Io e Florian siamo diversi, ma sono proprio le nostre due diverse personalità ad adattarsi bene sotto questo aspetto", ha commentato Evenepoel, suggerendo che questa sinergia potrebbe giocare un ruolo chiave nella loro prestazione.