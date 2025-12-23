La prova a cronometro dei Mondiali di Kigali è stata una delle pagine più vibranti della stagione 2025 del ciclismo professionistico. Dopo un ritiro doloroso e una battuta d’arresto al Tour de France, dove aveva affrontato difficoltà fisiche e mentali, Remco Evenepoel si è presentato in Ruanda con la determinazione di chi vuole fermamente riaffermare il suo ruolo di numero uno della specialità. Dall'altro lato, Tadej Pogačar è sbarcato in Africa sull'onda di una striscia di vittorie impressionanti e con il forte desiderio di voler estendere ancora i confini del suo dominio.

Gli straordinari risultati raccolti per tutta la stagione e il percorso molto impegnativo lasciavano immaginare che questa sarebbe potuta essere davvero l'occasione giusta per il fenomeno sloveno, forse l'unica opportunità di strappare a Evenepoel il Mondiale a cronometro. Invece, la strada ha emesso un verdetto clamoroso nella sua chiarezza. Non solo Evenepoel ha vinto la sfida mantenendo la maglia iridata, ma ha assestato a Pogačar l'unica vera batosta della stagione, andando a riprenderlo e superarlo dopo aver annullato i due minuti e mezzo di svantaggio con cui era partito.

Evenepoel: 'Ho pensato: questa è roba mia'

L'immagine dell'invincibile Pogačar, raggiunto e staccato nella cronometro iridata, è rimasta come una delle immagini più particolari della stagione del ciclismo.

Remco Evenepoel ha ora raccontato quella incredibile giornata ai microfoni di Sporza. "Sapevo che sarei andato in Ruanda in ottima forma. Le condizioni non erano facili a causa dell'inquinamento atmosferico, dell'altitudine e del clima, ma mi ero adattato bene" ha ricordato il campione belga.

La gara a cronometro si è trasformata per lui in un palcoscenico perfetto. “Nella cronometro, tutto è andato per il verso giusto: la marcia giusta, il ritmo giusto…” ha spiegato con entusiasmo. Tadej Pogačar è stato il penultimo a scattare dalla pedana di partenza, e dopo due minuti e mezzo Evenepoel ha preso il via per ultimo.

“Sapevamo che Tadej avrebbe provato a diventare campione del mondo. Ho pensato: ‘Questa è roba mia.

Non permetterò a nessuno di farlo.’” Un'affermazione che racchiude la mentalità competitiva di Evenepoel, capace di trasformare ogni sfida in un’opportunità.

Il primo riscontro cronometrico ha dato un risultato che ha avuto già il sapore di una sentenza clamorosa. Evenepoel è transitato con ben 45 secondi di vantaggio su Pogačar. “Pensavo di avere un vantaggio di 45 centesimi su di lui a quel punto. Mi sbagliavo. Avevo 45 secondi,” ha raccontato, sottolineando il suo stupore nel rendersi conto della reale situazione.

“Recuperare 2'30" non è quasi mai possibile. Ma a quanto pare doveva essere uno di quei giorni in cui tutto andava per il verso giusto,” ha aggiunto con un sorriso, rimarcando la sua incredulità e gioia per la prestazione.

Sorpassare Pogačar, secondo lui, ha elevato ulteriormente il valore della sua vittoria. “È stato uno di quei giorni in cui ho pensato: ‘Non importa cosa dicano o pensino gli altri, quando arriverà il momento, io ci sarò’.”

'Voglio essere il primo a vincere quattro mondiali di fila'

La vittoria nei Mondiali a cronometro ha avuto un significato profondo per Evenepoel. “Volevo far bene anche al Tour, ma il mio corpo non me lo ha permesso. Tutti pensavano che la mia stagione sarebbe stata una perdita di tempo, ma l'ho conclusa con un risultato fantastico” ha dichiarato Evenepoel, sottolineando che, nonostante le critiche e le aspettative, è sempre stato in grado di rialzarsi e combattere, dimostrando la sua resilienza.

Con questo trionfo, Evenepoel ha raggiunto il traguardo di tre titoli mondiali a cronometro, uno in meno rispetto ai leggendari Tony Martin e Fabian Cancellara. L’obiettivo ora è chiaro. “Voglio essere il primo a vincere il Campionato mondiale a cronometro per quattro volte di fila”, ha affermato con determinazione, già proiettato verso le sfide future in Canada nel 2026.