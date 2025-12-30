Max Verstappen si conferma il miglior pilota della stagione 2025, secondo il voto dei team principal delle scuderie di Formula 1. Il verdetto, emerso da un sondaggio pubblicato sul sito ufficiale della Formula 1, lo vede al primo posto per il quinto anno consecutivo.

La classifica dei team principal

Verstappen ha ottenuto il massimo riconoscimento grazie anche a una rimonta: ha vinto sei degli ultimi nove Gran Premi della stagione. Al secondo posto si è piazzato Lando Norris, seguito da Oscar Piastri, che ha guadagnato una posizione rispetto al 2024.

Altri movimenti significativi: George Russell della Mercedes è salito al quarto posto, mentre Fernando Alonso dell’Aston Martin ha guadagnato quattro posizioni, piazzandosi quinto. Carlos Sainz è sesto, Charles Leclerc è scivolato al settimo posto, mentre le ultime tre posizioni della top ten sono occupate da due esordienti, Ollie Bearman e Isack Hadjar, e da Nico Hulkenberg.

Verstappen leader indiscusso

Il sondaggio conferma una costanza notevole: Verstappen è sempre finito primo o secondo nel voto dei manager dal 2016 a oggi. Il riconoscimento arriva direttamente da chi valuta e ingaggia i piloti, conferendo un valore particolare al risultato.

La coerenza tra le fonti rafforza l’attendibilità del risultato.

Max Verstappen (Red Bull) è seguito da Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Sauber).