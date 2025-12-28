La Formula 1 si prepara alla stagione 2026 con un nuovo vincolo estetico imposto dalla FIA: almeno il 55% della superficie visibile delle monoposto, vista lateralmente o dall’alto, dovrà essere coperta da vernice o adesivi, evitando il carbonio nudo. La decisione, emersa dalla riunione della Commissione F1, arriva in un contesto di rivoluzione regolamentare che coinvolge anche motori, aerodinamica e peso delle vetture.

Il contesto e le motivazioni

Il cambiamento nasce dalla tendenza delle scuderie a ridurre la vernice per risparmiare peso, soprattutto in vista delle nuove regole tecniche che abbasseranno ulteriormente il peso minimo delle vetture.

La FIA ha spiegato che l’obiettivo è “aumentare la differenziazione visiva tra le auto”, contrastando l’omologazione cromatica che ha caratterizzato alcune presentazioni recenti.

Implicazioni per i team e i designer

Il vincolo del 55% impone un nuovo equilibrio tra estetica, aerodinamica e marketing. Le livree non sono solo grafiche: ogni centimetro di vernice o vinile incide sul peso e sul flusso d’aria. I designer dovranno ripensare le superfici, bilanciando creatività, visibilità degli sponsor e performance aerodinamica, in un contesto in cui anche un adesivo può alterare il flusso e costare preziosi centesimi.

Novità regolamentari

Oltre alle livree, la Commissione ha approvato la possibilità per i piloti di cambiare il proprio numero di gara nel corso della carriera, una novità rispetto al sistema attuale, che prevede un numero fisso scelto all’inizio della carriera salvo il #1 per il campione in carica.

Inoltre, sono in corso discussioni su ulteriori modifiche tecniche, sportive e operative da sottoporre al World Motor Sport Council.

La regola del 55% è stata confermata come parte di un pacchetto di aggiornamenti per il 2026, che include anche modifiche ai test aerodinamici e la possibilità per i piloti di cambiare numero durante la carriera. Le discussioni hanno riguardato anche l’introduzione di pit stop obbligatori e l’obbligo di utilizzare tutte le mescole in gara, ma senza decisioni definitive.