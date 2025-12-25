Juan Carlos Ferrero ha lasciato aperta la porta a un futuro professionale che potrebbe incrociare il nome di Jannik Sinner. In una recente intervista rilasciata a Marca, l'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha ammesso che allenare Sinner “è un’opzione che valuterei”. La dichiarazione arriva dopo la separazione da Alcaraz, suo allievo per sette anni.

Un addio sofferto

Ferrero ha definito il periodo attuale “un momento difficile”, sottolineando come “ogni cosa ha bisogno di tempo per essere elaborata” e che “mi farà male vederlo giocare nei tornei”. Ha poi aggiunto: “Ero innamorato del suo modo di giocare, ha un carisma impressionante.

Sarà difficile non vederlo giocare dalla tv, spero di trovare la forza per diventare un suo tifoso in più”.

Il tecnico spagnolo ha precisato che la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo, nonostante fosse inaspettata: “Non siamo mai litigati… c’era l’idea di andare avanti, anche dopo Torino… la off‑season era già stata organizzata”. Ferrero ha inoltre escluso motivazioni economiche alla base della separazione: “Non è stato per soldi… credo che entrambi dobbiamo essere grati di esserci incontrati”.

Sinner nel futuro?

Pur non escludendo un possibile ritorno nel team di Alcaraz, Ferrero ha aperto all'ipotesi Sinner: “Se arrivasse un’offerta di Sinner ci penserei, perché è un giocatore straordinario, ma ora devo aspettare che il dolore passi”.

Ha poi aggiunto che dopo otto anni senza mai fermarsi “essere a casa è qualcosa che si apprezza” e che “qualche proposta è già arrivata, ma la mia testa è ancora ferma a Carlos. Oggi sarebbe impossibile riprendere ad allenare”.

Ferrero ha inoltre sottolineato che “non chiudo la porta ad un possibile ritorno con lui” (Alcaraz), ribadendo il rispetto reciproco: “Non essere d’accordo su alcuni punti non inficia sul nostro rapporto di amicizia”.

Il distacco da Alcaraz, annunciato il 17 dicembre, ha interrotto una collaborazione che aveva portato al successo di 24 titoli ATP, di cui sei Slam, e al raggiungimento della prima posizione mondiale.