Franco Ordine, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha commentato con toni cauti ma decisi il momento del Milan dopo il successo per 3-0 sul Verona: “I 35 punti collezionati fino a ieri sera sembrano quasi un piccolo miracolo”. L’editoriale sottolinea come il traguardo sia tanto sorprendente quanto fragile, soprattutto in considerazione delle difficoltà offensive che la squadra sta affrontando.

Le ragioni del “piccolo miracolo”

Ordine evidenzia che, nonostante i 35 punti in classifica, il Milan è ancora lontano dall’essere una squadra completa.

L’assenza prolungata di Leão, i problemi fisici di Giménez e la disponibilità limitata di Fullkrug – utilizzabile solo per pochi minuti – hanno ridotto le opzioni offensive. Anche Pulisic, definito “l’assicurazione sulla vita del Milan”, soffre di acciacchi al flessore che ne limitano corsa e scatti. In questo contesto, i due gol di Nkunku nella partita contro il Verona rappresentano un’ancora di salvezza, ma non risolvono il problema strutturale dell’attacco.

Rinforzi dal mercato: l'appello

Ordine conclude con un appello chiaro alla società: “Per reggere il peso della rincorsa al quarto posto, pur avendo soltanto il campionato, il Milan ha bisogno di energie decisive dal mercato”. Il riferimento è alla necessità di rinforzare la rosa, in particolare nel reparto offensivo, per sostenere la corsa verso la Champions League.

Il mercato di gennaio diventa quindi cruciale per le ambizioni del Milan.

Il giornalista sottolinea come il raggiungimento dei 35 punti non debba distogliere l'attenzione dalle reali necessità della squadra, con particolare riferimento alla qualificazione per la prossima Champions League. La priorità, secondo Ordine, è intervenire tempestivamente per colmare le lacune offensive e garantire al Milan la competitività necessaria per raggiungere i propri obiettivi.