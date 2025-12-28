Gian Piero Gasperini ha rilasciato dichiarazioni oggi a Roma, rispondendo a domande sull’utilizzo di Paulo Dybala e sul momento della squadra. Il tecnico ha spiegato come, in alcune circostanze, schierare Dybala come centravanti sia stata una necessità, ma ha anche sottolineato che l’argentino può ricoprire quel ruolo con efficacia, a patto che sia in buone condizioni fisiche.

“Dybala? Alcune volte schierarlo in posizione di centravanti era l’unica soluzione che avevamo, ma lui può fare benissimo quel ruolo. L’unico problema è quando ha qualche disagio fisico” ha detto Gasperini.

Ha poi aggiunto: “Io ho sempre sperato di contare su di lui, perché se sta bene, il valore della Roma aumenta”.

Qualità tecnica e competizione interna

Il tecnico ha elogiato le qualità tecniche di Dybala, definendole superiori a quelle degli altri attaccanti a disposizione. “Paulo ha qualità tecniche superiori a tutti gli altri” ha affermato, sottolineando come la concorrenza interna debba basarsi su altri elementi. “Per questo se Ferguson vuole giocare deve fare una bella cosa: siccome rispetto a Dybala è molto più giovane, non deve metterla sul piano tecnico, ma sul piano della fame e della voglia di arrivare. Provare a fregargli il posto con queste armi”.

Infortunati e la sfida con il Genoa

Gasperini ha poi aggiornato sulla condizione di Artem Dovbyk, non ancora recuperato, ma con la speranza di averlo a disposizione la prossima settimana.

Infine, ha commentato la prossima sfida con il Genoa allenato da De Rossi: “Ha dato coraggio alla squadra ed è una grande dote per un allenatore. Domani dovremo raschiare il barile per vincere la partita, perché c’è necessità assoluta di portare a casa tre punti, soprattutto in questo momento”.

La Roma si trova attualmente al quarto posto dopo sedici giornate, con trenta punti conquistati. Gasperini ha evidenziato come il mercato di gennaio rappresenti un’opportunità per ridurre il divario con le prime della classe, pur riconoscendo che manca ancora uno scalino per competere con Juventus, Milan, Napoli e Inter.

Inoltre, dopo la sconfitta per 2‑1 contro la Juventus, il tecnico ha ribadito la sua preferenza per Dybala rispetto a Ferguson: “È una scelta che ho già fatto, tra i due scelgo sempre e tutta la vita Paulo”.