Gian Piero Gasperini ha espresso la sua opinione sul momento della Roma e sul mercato di gennaio, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Ha manifestato fiducia nella squadra attuale, pur mostrando scetticismo riguardo al mercato invernale.

Gasperini ha elogiato il comportamento della Roma, affermando che “sotto l’aspetto del comportamento la Roma è sempre stata al top, non ha niente di meno delle big. Anzi, forse ha qualcosa in più e anche la partita con la Juventus l’ha dimostrato”.

Il tecnico ha poi espresso le sue riserve sul mercato di gennaio: “Noi allenatori siamo contrari a farlo durare così tanto”.

Ha aggiunto: “Se mi aspetto degli acquisti già i primi di gennaio? Non conosco i tempi, comincerà tra pochi giorni e poi si vedrà, ma io non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, ci vuole tempo per inserirli e non ne abbiamo, per questo conto molto su quelli che ho”.

Gasperini ha evidenziato le difficoltà legate alle numerose assenze: “Certo che l’infortunio di Pellegrini è una perdita per noi, è un giocatore che ha fatto bene e sul quale abbiamo contato tanto. Purtroppo questi infortuni accadono adesso che abbiamo nove partite in un mese e sono tutte importanti. In questo momento abbiamo due giocatori in Coppa d’Africa, poi Dovbyk, Hermoso e Bailey fuori. È un momento dove bisogna stringere i denti per ottenere il massimo da tutti”.

Le sfide attuali della Roma

La Roma si trova ad affrontare un periodo particolarmente intenso, con nove partite in programma in un solo mese e diverse assenze significative. L'infortunio di Pellegrini rappresenta una perdita importante, mentre altri giocatori come Dovbyk, Hermoso e Bailey risultano indisponibili. A ciò si aggiunge l'impegno di due elementi in Coppa d’Africa. In questo contesto, Gasperini sembra intenzionato a puntare sul gruppo esistente, ritenendo che l'inserimento rapido di nuovi innesti sarebbe problematico.

Il pensiero di Gasperini sul mercato invernale

Gasperini ha ribadito il suo scetticismo riguardo al mercato invernale. Ha sottolineato come l'inserimento di nuovi giocatori richieda tempo, una risorsa di cui la Roma non dispone attualmente, a causa del calendario fitto di impegni e delle numerose assenze. Il tecnico ha confermato di voler fare affidamento principalmente sui giocatori già presenti in rosa, senza esprimersi su possibili nuovi arrivi. La priorità è la coesione del gruppo.