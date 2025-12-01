Ecco il Giro d'Italia Women 2026. La corsa rosa è stata presentata oggi, lunedì 1° dicembre, in un evento che si è tenuto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il Giro presenta diverse novità, a partire dalla data che pone la corsa in coda a quella maschile e non più all’inizio di luglio. Il progetto ricalca l’idea già sperimentata con successo dal Tour de France, che propone le corse maschili e femminili in successione. Il via del Giro d'Italia Women è fissato a Cesenatico il 30 maggio, la conclusione a Saluzzo il 7 giugno.

Le tappe decisive per la conquista della vittoria finale sono la cronoscalata di Nevegal e il tappone di montagna di Sestriere, che scalerà anche il mitico Colle delle Finestre, già decisivo nella scorsa edizione del Giro maschile.

Giro d'Italia, subito due tappe da sprint

Le prime due tappe del Giro d'Italia Women 2026 sono sostanzialmente pianeggianti e favorevoli alle ruote veloci del gruppo. Si parte in Romagna, il 30 maggio, con la Cesenatico-Ravenna, con finale in circuito e percorso interamente piatto.

La seconda tappa si sposta in Veneto per il traguardo a Caorle. Anche questa è una frazione per velociste, movimentata solo dal Muro di Ca’ del Poggio, che però viene affrontato nelle fasi centrali della corsa e non dovrebbe risultare determinante.

Con la terza tappa, il percorso del Giro d'Italia Women 2026 comincia a muoversi. Si passa in Friuli, a Buja, con un finale che prevede diverse brevi salite. L'ultima è a Montenars, a 18 chilometri dal traguardo.

La quarta tappa è uno degli snodi cruciali del Giro d'Italia Women. La cronoscalata da Belluno all'altopiano di Nevegal ripropone lo stesso percorso del Giro 2011, quando a vincere fu Alberto Contador. La tappa delineerà la classifica generale, portando distacchi che potrebbero già essere pesanti.

Dolomiti e poi il tappone del Colle delle Finestre

La Longarone-Santo Stefano di Cadore propone un assaggio di Dolomiti in un percorso impegnativo, ma senza le salite storiche della zona. Il finale prevede un circuito con la doppia scalata a Costalissoio.

Con la sesta tappa, la Ala-Brescello, torneranno in scena le velociste, mentre la settima, a Salice Terme, propone un percorso misto con le salite di Pietragavina e Castello di Oramala. L'ottava tappa è il momento clou dell'intero Giro d'Italia Women. La corsa sale al mitico Colle delle Finestre, inedito per la corsa rosa femminile.

Il percorso ripercorre quello del Giro maschile dello scorso anno, con la lunga scalata al Finestre, con i suoi tornanti e lo sterrato, e poi il finale al Sestriere, dove si attendono distacchi pesanti.

Se la classifica dovesse essere ancora corta, la nona e ultima tappa propone ancora un percorso in cui inventarsi qualcosa sulle salite di Montoso, Colletta di Paesana e Colletta di Brondello prima dell'arrivo a Saluzzo.