Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente stradale in Nigeria, dove due suoi amici intimi, membri del suo team, hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo la Lagos‑Ibadan Expressway, nello Stato di Ogun. La notizia è stata diffusa da Matchroom Boxing e 258 BXG.

Le vittime e le condizioni di Joshua

Le due vittime sono Sina Ghami e Latif Ayodele, definiti come “due amici intimi e membri del team” di Joshua. Il promoter ha espresso “le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte”, chiedendo che “la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile”.

Joshua ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure. Le sue condizioni sono stabili e rimarrà sotto osservazione.

La reazione delle autorità

Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha telefonato a Joshua per esprimergli solidarietà: “Gli ho augurato una pronta e completa guarigione e ho pregato con lui. AJ mi ha assicurato che sta ricevendo le migliori cure possibili”. Il presidente ha aggiunto di aver parlato anche con la madre del pugile, per la quale ha pregato, e che lei ha apprezzato molto la telefonata.

Dinamica dell’incidente e indagini

L’incidente è avvenuto intorno alle undici del mattino lungo la trafficata Lagos‑Ibadan Expressway. Il veicolo su cui viaggiava Joshua, un SUV Lexus con cinque persone a bordo, avrebbe perso il controllo durante una manovra di sorpasso ad alta velocità, schiantandosi contro un camion fermo.

Due persone sono morte sul colpo, due sono rimaste illese e Joshua ha riportato ferite lievi.

Le autorità nigeriane, inclusa la Federal Road Safety Corps, hanno avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente.