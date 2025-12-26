Pep Guardiola si è detto soddisfatto dell'atteggiamento dei giocatori del Manchester City, sottolineando come abbiano rispettato il diktat sul peso forma durante i tre giorni di libertà concessi per le feste. Lo ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League contro il Nottingham Forest.

Il controllo del peso

Il tecnico ha ricordato che tutti i calciatori sono stati pesati prima della partita contro il West Ham del 20 dicembre, ribadendo l’importanza di mantenere uno standard elevato: “Tutti i giocatori che ho avuto nell’ultimo decennio lo sono stati e questa non fa eccezione oggi.

Abbiamo uno standard come club: tutti sanno esattamente cosa devono fare”.

Giocatori disciplinati

Guardiola ha definito i suoi giocatori “incredibilmente disciplinati”, un comportamento che, a suo dire, si ripete da anni. Ha inoltre evidenziato che la squadra sta attraversando un buon momento: “In Champions siamo in corsa, in Premier League siamo in corsa, siamo in semifinale di Coppa di Lega e l’inizio della FA Cup è alle porte”.

La risposta di Haaland

In risposta alle parole del tecnico, Erling Haaland ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae sulla bilancia con un peso di 94,4 kg, accompagnata dalla didascalia “Tutto bene!”.

Possibili scenari di mercato

Guardando al futuro, Guardiola ha lasciato intendere che la sessione di mercato di gennaio potrebbe riservare sorprese: “Tutto può succedere”, ha affermato, rivelando che il club è in trattative avanzate per l’attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo.

Guardiola ha concesso 72 ore di riposo ai giocatori dopo la vittoria sul West Ham, sottolineando che il calendario è molto fitto e che i calciatori devono staccare per arrivare con le gambe fresche alla partita contro il Nottingham Forest, in programma. Tuttavia, ha ribadito che chi dovesse presentarsi con tre chili in più rispetto al peso forma resterà a Manchester e non sarà convocato per la trasferta.