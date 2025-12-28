Il Milan torna alla vittoria nel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A, imponendosi per tre reti a zero contro l’Hellas Verona a San Siro.

La cronaca della partita

Il primo gol arriva al 45'+1: sugli sviluppi di un corner dalla destra, Rabiot stacca sul primo palo e serve Pulisic che, da pochi passi, batte Montipò e porta in vantaggio i rossoneri.

La ripresa si apre con un rapido raddoppio: al 48' Nkunku trasforma un calcio di rigore conquistato per un fallo in area. Al 53' lo stesso Nkunku firma il tris, ribadendo in rete una conclusione respinta dal palo.

Impatto e contesto

La vittoria consente al Milan di chiudere l’anno con tre punti importanti, interrompendo la serie positiva del Verona e rilanciando la squadra in classifica.

Formazioni e dettagli

Secondo il sito ufficiale del Milan, la formazione schierata era un 3‑5‑2 con Maignan in porta; in difesa Tomori, De Winter e Pavlović; a centrocampo Saelemaekers, Loftus‑Cheek, Modrić, Rabiot e Bartesaghi; in attacco Nkunku e Pulisic. In panchina, tra gli altri, Ricci, Fofana e Odogu. L’allenatore dell’Hellas Verona era Zanetti, squalificato, con Bertolini in panchina. L’arbitro dell’incontro è stato Fabbri di Ravenna.