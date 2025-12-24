La Ineos Grenadiers è stata una delle ultime squadre a completare il suo organico in vista della stagione di ciclismo 2026, che scatterà il 20 gennaio in Australia. La formazione britannica inizierà un nuovo ciclo con l'obiettivo di tornare ai vertici come nella lunga e gloriosa era segnata dai successi in serie al Tour de France. L'uomo chiave di questa nuova fase della storia della Ineos sarà Geraint Thomas. Appena chiusa la carriera da corridore, che ha attraversato tutta l'epopea Sky - Ineos, il campione gallese è stato scelto come punto di riferimento intorno a cui costruire questo rinnovamento.

Thomas ha assunto la carica di Team manager e tra le sue prime mosse ci sono state le scelte di Elia Viviani e Daryl Impey come nuovi Direttori Sportivi. L'organico dei corridori è stato molto ringiovanito, con l'inserimento di talenti che hanno già espresso dei valori importanti, come Vauquelin e Onley.

Ineos, cinque corridori hanno chiuso la carriera

Rispetto a un anno fa, la Ineos ha salutato ben cinque corridori che hanno concluso la carriera agonistica. Oltre a Geraint Thomas, hanno appeso la bici al fatidico chiodo anche Salvatore Puccio, Caleb Ewan, Jonathan Castroviejo e Omar Fraile. A questi si è aggiunta la partenza di Michael Leonard, che si è accasato alla EF.

Tra i nuovi spiccano Kèvin Vauquelin e Oscar Onley, settimo e quarto al Tour de France, due ingaggi che dimostrano la voglia della Ineos di tornare protagonista nella più grande corsa del mondo.

"La prestazione di Oscar Onley nel 2025 è stata davvero incredibile", ha detto Thomas presentando l'ultimo arrivato in casa Ineos. "Io ho corso il mio primo Tour a 21 anni, quindi vedere cosa ha ottenuto al Tour di quest'anno a soli 22 anni è stato davvero impressionante. Il modo in cui corre e interpreta una gara è maturo, ben oltre la sua età: è un vero corridore. Non vedo l'ora di lavorare con lui: alla sua età ha ancora un ampio margine di miglioramento" ha aggiunto il nuovo Team manager della Ineos.

Gli altri nuovi corridori sono Jack Haig, buon gregario per le corse a tappe, Sam Welsford, velocista molto discontinuo ma capace di acuti notevoli, Dorian Godon, specialista delle classiche, e il giovane norvegese Embret Svestad-Bårdseng.

Per Ganna le classiche e il doppio impegno Giro - Tour

Il piano della Ineos Grenadiers per il 2026 dovrebbe prevedere la leadership di Egan Bernal e Thymen Arensman al Giro d'Italia, e dei nuovi arrivati Onley e Vauquelin al Tour de France, in cui anche Carlos Rodriguez cerca un rilancio. Nelle classiche l'uomo di riferimento è Filippo Ganna. Il campione piemontese punta soprattutto su Milano Sanremo e Roubaix, e correrà sia il Giro che il Tour.

I 29 corridori della Ineos Grenadiers per il 2026