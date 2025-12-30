Battuta d’arresto per Denver: Nikola Jokic, stella dei Nuggets, è uscito dal campo durante la partita contro i Miami Heat a causa di un problema al ginocchio sinistro, in seguito a uno scontro con il compagno Spencer Jones. L’assenza del serbo ha pesato sulla sconfitta di Denver, con Miami che ha vinto per 147‑123. Il coach David Adelman ha definito l’infortunio una distorsione, esprimendo preoccupazione per le condizioni del giocatore, in attesa degli esami medici.

L'andamento della partita

La gara, disputata a Miami, ha visto il suo punto di svolta con l’uscita di Jokic.

I Nuggets erano riusciti a pareggiare il punteggio sul 63‑63, grazie a una reazione guidata dal centro serbo. Senza di lui, Denver ha subito un parziale di 28‑11 nel terzo quarto, permettendo agli Heat di prendere il largo e chiudere con un netto vantaggio.

Le dichiarazioni del coach

David Adelman ha definito l’infortunio una distorsione, sottolineando la sua preoccupazione per il giocatore: “Sono più preoccupato per lui come persona e per la delusione che sta vivendo”. Ha poi aggiunto che per una diagnosi accurata bisognerà attendere gli esami medici.

La dinamica dell’infortunio

L’infortunio è avvenuto negli ultimi secondi del primo tempo, quando Spencer Jones, nel tentativo di difendere un’azione, ha involontariamente calpestato il piede sinistro di Jokic, provocando una iperestensione del ginocchio.

Il centro serbo è caduto a terra, è stato aiutato a rialzarsi e ha raggiunto gli spogliatoi zoppicando. Non è rientrato in campo e sarà sottoposto a risonanza magnetica per valutare l’entità del danno.

Al momento dell’uscita, Jokic aveva totalizzato 21 punti, cinque rimbalzi e otto assist in 19 minuti di gioco. La sua assenza rappresenta un duro colpo per Denver, che deve già fare i conti con altri infortuni.