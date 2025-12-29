Davide Frattesi nei pensieri della Juventus. Juventus e Inter aprono un dialogo di mercato intrigante su Davide Frattesi e Tarik Muharemovic, con i bianconeri pronti a cedere il 50% sulla futura rivendita del difensore per facilitare l'arrivo del centrocampista. Si tratta comunque di un'operazione complicata, vista la storica rivalità tra i due club.

Juventus-Inter, intreccio Frattesi-Muharemovic: bianconeri vogliono cedere il 50% sulla rivendita del bosniaco

I bianconeri puntano al centrocampista nerazzurro rinunciando alla clausola sul difensore bosniaco: ecco dettagli, strategie e impatti tecnici dell'operazione.

La Juventus vede in Davide Frattesi il rinforzo ideale per il centrocampo, un giocatore con intensità, inserimenti letali e capacità di segnare in Serie A. L'Inter lo valuta 30 milioni di euro e non intende fare sconti, pur sapendo che il calciatore cerca più minuti altrove. Per aggirare l'esborso elevato, i bianconeri studiano incastri finanziari che coinvolgono altre pedine. Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo, sta brillando come centrale moderno e affidabile, attirando l'Inter per ringiovanire la difesa. Il club emiliano chiede 25 milioni, cifra giustificata dal suo rendimento e potenziale. La Juventus detiene però il 50% sulla sua futura rivendita, clausola inserita alla cessione che rende il bosniaco un'arma negoziale.

La rinuncia al 50%: leva per Frattesi

I bianconeri propongono di cedere in toto o parzialmente questa percentuale, riducendo il costo per l'Inter su Muharemovic in cambio di uno sconto su Frattesi. Questo dialogo a tre con il Sassuolo bilancerebbe i conti: l'Inter risparmia sul difensore, la Juve abbassa l'investimento sul centrocampista con rate o bonus facilitati. L'operazione appare realistica visti gli interessi convergenti.

Profili tecnici dei protagonisti

Frattesi porta corsa, versatilità e gol alla Juventus, adattandosi a moduli a due o tre centrocampisti per alzare ritmo e transizioni. Muharemovic offre all'Inter solidità difensiva giovanile, già testata in Italia, con margini per diventare titolare. Entrambi i colpi rispondono a esigenze precise: intensità in mezzo per la Juve, ricambio in difesa per i nerazzurri.