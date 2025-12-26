Al Madison Square Garden, nella notte di Natale, i New York Knicks hanno superato i Cleveland Cavaliers, vincendo 126-124 grazie a una rimonta guidata da Jalen Brunson.

Partita in equilibrio

I Cavaliers si sono portati in vantaggio nel primo e nel terzo quarto, ma i Knicks, grazie a una panchina molto efficace, hanno reagito con determinazione. Brunson è stato il miglior marcatore dei Knicks con 34 punti, lo stesso punteggio di Donovan Mitchell per Cleveland. Nei minuti finali, tra schiacciate e tiri da tre, il pubblico ha assistito a momenti di grande intensità: i Cavs si sono avvicinati fino a un solo punto di distacco, ma un tiro libero allo scadere ha assicurato la vittoria a New York.

Il contributo decisivo dalla panchina

La svolta è arrivata grazie ai giocatori entrati dalla panchina. Jordan Clarkson ha segnato 25 punti, mentre Tyler Kolek e Mitchell Robinson hanno dato il via alla rimonta: Kolek ha realizzato 16 punti e fornito nove assist, e Robinson ha dominato a rimbalzo. Il loro contributo è stato essenziale per cambiare l'esito della partita.

La rimonta record dei Knicks

I Knicks hanno compiuto una rimonta da -17 nel quarto periodo, con Brunson che ha realizzato la tripla decisiva a 1:05 dalla fine, dopo un parziale di 13-2 che ha ribaltato il vantaggio dei Cavaliers. Cleveland aveva mantenuto il comando del gioco, ma non è riuscita a contrastare l'energia finale di New York. La rimonta da 17 punti è la più ampia mai realizzata in una partita del giorno di Natale. Tyler Kolek ha contribuito con 16 punti, nove assist e un plus/minus di +24.