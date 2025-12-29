Come raccontato dalla giornalista Alessandra Gozzini, Massimiliano Allegri ha vissuto un momento di forte tensione dopo l’episodio del rigore. L’allenatore, secondo la sua ricostruzione, si è girato di spalle al momento cruciale, ha richiamato in modo vibrante Bartesaghi, ha stretto Modrić e ha abbracciato Tomori, Loftus-Cheek e i giocatori entrati dalla panchina.

La scena dopo il rigore

La scena descritta si è svolta subito dopo la concessione del rigore. Gozzini racconta di un Allegri visibilmente coinvolto, che ha reagito con gesti decisi e affettuosi verso i suoi giocatori, quasi a voler trasmettere un messaggio di unità e determinazione.

Un momento di alta tensione emotiva.

Il significato dei gesti di Allegri

Il gesto di voltarsi di spalle al rigore può essere interpretato come un segnale di disappunto. Il richiamo a Bartesaghi, la stretta a Modrić e gli abbracci a Tomori, Loftus-Cheek e ai neoentrati suggeriscono invece un tentativo di ricompattare il gruppo, infondere fiducia e trasmettere una carica emotiva positiva alla squadra.

La descrizione di Gozzini offre uno spaccato significativo del ruolo emotivo e motivazionale che Allegri esercita sulla squadra, soprattutto nei momenti di tensione. Gesti che, al di là del risultato, testimoniano la sua leadership.