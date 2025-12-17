Mentre tutte le squadre del ciclismo professionistico sono impegnate nei rispettivi ritiri di preparazione sulle coste meridionali della Spagna, la Uno-X Mobility sta rompendo gli schemi, portando i suoi corridori in ritiri di alta quota a dicembre. L'idea di questa pianificazione rivoluzionaria per il ciclismo è del preparatore Olav Aleksander Bu, un norvegese con una vasta esperienza nel triathlon, riconosciuto per aver guidato atleti di élite, tra cui il campione olimpico Kristian Blummenfelt. Secondo Bu, questa iniziativa rappresenta l'inizio di un nuovo corso per il ciclismo, che nei prossimi anni sarà adottato da tutte le altre squadre.

Bu: 'Costruiamo basi solide per la preparazione di gennaio'

Tradizionalmente, le squadre di ciclismo si preparano in alta quota con ritiri a ridosso delle competizioni più importanti, mentre il blocco di allenamento iniziale di dicembre si svolge generalmente in Spagna, approfittando di condizioni meteo favorevoli. Ma la Uno-X, ora promossa al WorldTour, ha scelto di intraprendere un cammino rivoluzionario, portando i suoi corridori ad allenarsi per quattro settimane nella Sierra Nevada prima di Natale. Questa scelta stride con le abitudini del resto del gruppo, che potrebbe trovare bizzarra l'idea di un ritiro in condizioni di alta quota quando ci si aspetterebbe piuttosto un approccio più convenzionale.

In un’intervista rilasciata a Het Nieuwsblad, il preparatore Olav Aleksandr Bu ha chiarito che il focus del ritiro non è tanto sui risultati immediati, quanto sullo sviluppo di una base solida per la nuova stagione. “Non passeranno dieci, forse nemmeno cinque anni, e poi tutto questo che stiamo facendo diventerà una pratica normale nel ciclismo,” ha affermato con determinazione Bu.

Il concetto che un ritiro in quota possa essere efficace anche prima dell’inizio della stagione sembra un’idea strana per molti ciclisti e tecnici, spesso convinti che i benefici dell'allenamento in altura debbano essere accumulati solo in prossimità di eventi importanti. Bu ribatte che questa mentalità è troppo limitata e che nel triathlon, da cui proviene, l’allenamento ad alta quota è visto in modo molto diverso.

L’obiettivo del ritiro di dicembre a Sierra Nevada non è solo quello di migliorare la performance per le prime corse della stagione di ciclismo 2026, ma di fornire ai corridori la possibilità di allenarsi con maggiore intensità nei mesi successivi. “L’allenamento in quota dovrebbe essere considerato separatamente dai risultati immediati in gara. Costruire delle basi solide ora permetterà ai corridori di affrontare la preparazione a gennaio e febbraio con una marcia in più”, ha spiegato Bu.

'Per gli atleti di alto livello i benefici dell'altura sono più duraturi'

Rimarcando l’importanza della fisiologia, Bu sottolinea che l’effetto positivo dell’allenamento in quota non svanisce rapidamente come molti pensano.

“Naturalmente, per atleti comuni, i benefici possono diminuire una volta tornati a casa. Ma per gli atleti di alto livello, il declino è molto più contenuto a causa della loro continua rigorisità nel programma di allenamento” ha dichiarato il preparatore norvegese della Uno-X. Questa affermazione fa eco alla ricerca scientifica, che ha dimostrato come l’adattamento all’alta quota favorisca un aumento della produzione di emoglobina e quindi una migliore capacità di trasporto dell’ossigeno, contribuendo a un’ottimizzazione della performance.

“Siamo convinti che l’allenamento in quota nelle fasi iniziali della preparazione contribuisca a costruire una solida base per il futuro,” ha aggiunto Bu per ribadire il suo punto di vista. Anche se alcuni potrebbero essere scettici, la logica di Bu potrebbe rivoluzionare il modo in cui le squadre del ciclismo pianificano i loro ritiri di alta quota.