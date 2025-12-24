La Lazio prosegue la preparazione in vista della trasferta in Friuli contro l’Udinese. Maurizio Sarri ha disposto che la squadra si alleni anche a Natale e Santo Stefano, a testimonianza del grande impegno profuso nonostante le festività.

Centrocampo in emergenza, possibili rientri

Il club biancoceleste dovrà affrontare la sfida con diverse assenze nel reparto mediano. Saranno infatti indisponibili Rovella, Basic e Guendouzi, oltre a Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa. Una buona notizia è il rientro di Zaccagni, che ha scontato la squalifica.

Si valuta, inoltre, il possibile recupero di Isaksen, impegnato nel percorso riabilitativo dopo l’infortunio.

Sarri valuta un cambio modulo

Considerate le assenze, Sarri sta valutando la possibilità di cambiare modulo. L’ipotesi è di passare dal consueto 4-3-3 a un 4-4-2, per adattarsi meglio alle risorse disponibili. La rifinitura di venerdì sarà decisiva per definire la formazione e l’assetto tattico.

Gli auguri della società

Parallelamente al lavoro sul campo, la società ha diffuso un messaggio di auguri rivolto alla città di Roma e ai tifosi. Fino alla mezzanotte del 26 dicembre, alcuni circuiti di comunicazione della capitale trasmetteranno gli auguri con la scritta “Ai laziali. Alla città.

Buon Natale”.

Il programma degli allenamenti

Il programma degli allenamenti prevede una doppia seduta. Al mattino è previsto lavoro difensivo, mentre nel pomeriggio è in programma un allenamento con il gruppo al completo. È previsto un solo allenamento nel pomeriggio, mentre sia il 25 sia il 26 dicembre la squadra si allenerà in mattinata. Venerdì, dopo la rifinitura, è prevista la partenza per Udine.