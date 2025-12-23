Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Cremonese, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la prestazione della squadra e ha ironizzato sulla sessione invernale di calciomercato.

L'analisi del match

"C'è un po' di delusione, abbiamo giocato un primo tempo insufficiente dal punto di vista della qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, dando l'impressione di poter vincere, ma è stato troppo poco, soprattutto negli ultimi venti metri. Quando l'emergenza diventa la normalità, prima o poi qualcosa si paga", ha detto Sarri a DAZN, a proposito della partita con la Cremonese.

La battuta sul mercato

Alla domanda sui possibili rinforzi a gennaio, Sarri ha risposto con una battuta: "Quest'anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la porterò avanti fino alla fine. Non chiedete a me del mercato, non so niente. Segnali dalla società? Sì, di fumo. Saranno gli indiani", ha concluso il tecnico con un sorriso.

Il contesto

Il riferimento di Sarri alla società e agli "indiani" sembra alludere alla proprietà del club, in attesa del verdetto della FIGC, che stabilirà se la Lazio potrà operare o meno sul mercato a gennaio. La battuta sui "segnali di fumo" sottolinea la sua frustrazione per l'attuale incertezza. Sarri ha inoltre evidenziato le difficoltà dovute all'emergenza in rosa: "Al momento abbiamo solo due centrocampisti disponibili. È una situazione drammatica, che va avanti da mesi. Se giochi dieci-dodici partite con almeno cinque assenti, prima o poi ne paghi le conseguenze".