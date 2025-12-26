Nel mondo del ciclocross, i nomi di Mathieu Van der Poel e Wout van Aert risuonano come icone indiscusse, in grado di attirare folle e sponsor. Ma dietro il glamour e l'adrenalina di queste competizioni si cela un aspetto meno evidente ma cruciale: le quote di iscrizione, che non sono premi in denaro, ma una strategia commerciale fondamentale per garantire il successo degli eventi. Questi accordi, spesso mantenuti in confidenza, creano un ambiente ricco di congetture. Mentre le gare offrono ufficialmente un montepremi in base al risultato ottenuto nella classifica finale, dietro le quinte gli organizzatori attirano i big, soprattutto Van der Poel e van Aert, pagandoli solo per partire, il cosiddetto sistema delle quote di iscrizione.

Ciclocross, l'importanza di avere i grandi nomi al via

Le cifre che gli organizzatori sono disposti ad investire per assicurarsi la presenza di Van der Poel e van Aert sono considerevoli. Alcune informazioni si fanno strada nel mondo del ciclocross, rivelando che le quote di iscrizione per i due atleti di punta si aggirano tra 15.000 e 20.000 euro a gara. La cifra non è fissa, ma varia in base a diversi fattori, come il tipo di ciclocross, la località, la posizione in calendario e il valore commerciale dell'evento. Non è raro che nell'ambiente si parli anche di cifre più elevate, che a volte arrivano fino a 50.000 euro per gara, soprattutto legate a Van der Poel. Tuttavia, queste affermazioni sono spesso messe in discussione da chi è coinvolto nell'organizzazione.

Gli organizzatori sottolineano come, sebbene entrambi i corridori abbiano una notevole leva negoziale, non richiedano somme esorbitanti e non si facciano concorrenza a vicenda su questo fronte.

Ma perché gli organizzatori sono disposti a pagare tali somme? La risposta è semplice: la presenza di una superstar come Van der Poel o van Aert può trasformare radicalmente l'andamento di una gara e il suo giro economimco. L'interesse nei loro confronti porta a un aumento significativo delle vendite dei biglietti, all'attenzione dei media e a una maggiore attrattiva per gli sponsor. Inoltre, il giorno della gara, l'ospitalità diventa più redditizia quando c'è un pubblico più ampio. Per gli organizzatori, le quote di iscrizione sono un investimento piuttosto che una spesa senza ritorno.

Senza la certezza di avere grandi nomi al via, il rischio che un evento si traduca in una delusione finanziaria aumenta, indipendentemente dalla competitività del resto del gruppo.

Tuttavia, ci sono aspetti negativi da considerare. Le quote di iscrizione possono assorbire una parte significativa del budget disponibile. Questo significa che se gran parte del denaro viene destinato a uno o due atleti di spicco, ci saranno meno fondi disponibili per premi più consistenti, migliori strutture o compensi extra per il resto dei ciclisti.

Il caso della Coppa del Mondo

Diverso è il contesto della Coppa del Mondo di ciclocross. Qui, il montepremi è fisso e le quote di iscrizione non sarebbero ammesse. I corridori guadagnano esclusivamente in base alle loro prestazioni, e non semplicemente partecipando.

Questo sistema offre una maggiore purezza sportiva, ma risulta meno attraente dal punto di vista economico, soprattutto per quei grandi campioni che potrebbero ottenere guadagni garantiti in altre competizioni. Sebbene le prove di Coppa del Mondo siano esenti dalle quote di iscrizione, corridori come Van der Poel e van Aert possono a volte ricevere compensi attraverso accordi commerciali separati, eludendo di fatto la regola formale sull'assenza di quote.