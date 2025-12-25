Il Lecce ha trascorso il giorno di Natale allenandosi al centro sportivo di Martignano, sotto la guida di mister Eusebio Di Francesco. La seduta mattutina è servita per preparare la prossima partita di campionato contro il Como, in programma sabato.

Assenze e rientri

Erano presenti tutti i calciatori, ad eccezione dei convocati per la Coppa d’Africa – Banda, Coulibaly e Gaspar – e del regista Medon Berisha, alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Il suo rientro è previsto per fine gennaio.

Probabili scelte di formazione

Per la sfida contro il Como, la formazione sembra delinearsi. Il tedesco Siebert dovrebbe avere una maglia da titolare al centro della difesa, mentre a centrocampo Ramadani sarà affiancato da Maleh e Kaba. In attacco, resta aperto il ballottaggio tra Stulic e Camarda, con quest'ultimo in vantaggio per una possibile maglia da titolare. Domani mattina è prevista la seduta di rifinitura a porte chiuse al Via del Mare.

Il centro sportivo di Martignano

Il centro sportivo di Martignano, inaugurato ufficialmente lo scorso settembre, rappresenta la prima struttura di proprietà dell’U.S. Lecce. Il primo campo, intitolato a Graziano Fiorita, è già operativo, mentre il secondo terreno di gioco è in fase di completamento e dovrebbe essere pronto entro dicembre 2025.

Il progetto prevede ulteriori ampliamenti, tra cui una club house, spogliatoi per il settore giovanile e altri sei campi, subordinati alle necessarie autorizzazioni e investimenti. Il centro sportivo rappresenta un investimento strategico per il futuro del club.