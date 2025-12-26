L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha presentato la sfida contro il Como, in programma al Via del Mare. Ha sottolineato le difficoltà dovute alle assenze, ma ha espresso fiducia nei giocatori disponibili.

Le assenze

Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze: Coulibaly, Banda e Gaspar sono impegnati in Coppa d’Africa, mentre Berisha è ancora indisponibile per un infortunio. A queste si aggiungono i problemi fisici di Morente e Tiago Gabriel, la cui presenza sarà valutata a ridosso del match.

Fiducia nei sostituti

Nonostante le difficoltà, l'allenatore si è detto sereno: “Non posso svelare le mie scelte, sapete quali sono i ruoli dove cambieremo qualcosa – ha dichiarato in conferenza stampa –.

Saranno importanti tutti, sia chi partirà dall’inizio sia chi entrerà a gara in corso. Ci siamo allenati bene, giocherà chi ha lavorato meglio in questi giorni”.

Di Francesco ha poi aggiunto: “Saranno della gara Ramadani, Kaba e Maleh; vedremo se dall'inizio o a gara in corso. Abbiamo qualche problema con Morente e Tiago Gabriel, e questo mi fa riflettere. Mancheranno giocatori importanti, ma sono convinto che chi scenderà in campo farà bene”.

Strategia tattica

Riguardo al Como, Di Francesco ha spiegato: “Ci saranno fasi della gara in cui sarà giusto pressarli alti, e momenti in cui attenderli. Il Como è una squadra ben organizzata, Fabregas cambia spesso la squadra in base agli avversari, ma non perde mai la propria identità.

Dobbiamo essere bravi a saltare la prima pressione. La cosa più importante è dare continuità, cercando di essere compatti in tutte le fasi”.

Il centrocampo

Il centrocampo sarà cruciale nella sfida contro il Como. Ramadani è indicato come il perno davanti alla difesa, affiancato da Kaba e Maleh, scelti per la loro solidità fisica, esperienza e duttilità. In panchina, Helgason potrebbe essere una carta da giocare per cambiare l’inerzia della partita.