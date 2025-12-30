La Lega Navale Italiana ha concluso il 2025 con un risultato storico: 63.881 soci iscritti presso le 249 sezioni e delegazioni dell’associazione, segnando un incremento di oltre tremila unità rispetto al 2024.

Crescita di donne e giovani

Il dato più rilevante riguarda l’aumento delle socie, che nel 2025 sono state 17.188, con un incremento di 2.300 rispetto all’anno precedente. Anche i giovani under 25 hanno registrato una crescita importante: 16.944 iscritti, 1.200 in più rispetto al 2024. Inoltre, la comunità sui canali social della Presidenza nazionale ha superato i 45.000 follower.

La distribuzione territoriale

Sul piano regionale, la Puglia si conferma la regione con il maggior numero di soci (8.935), seguita da Liguria (8.306) e Lazio‑Umbria (7.719). Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, ha commentato: “Dopo gli anni difficili del commissariamento e del Covid siamo ripartiti con rinnovato slancio, proiettandoci all’esterno con nuove iniziative, una maggiore attenzione alla comunicazione e alla promozione sociale e alla fidelizzazione della nostra comunità. Sono orgoglioso del fatto che il trend sia particolarmente positivo tra le donne e i più giovani, segnale di un’associazione che, pur con alcuni problemi che stiamo affrontando, è viva e guarda al futuro”.

Un trend in crescita

Il risultato del 2025 si inserisce in un contesto di crescita già avviato: nel 2024 la Lega Navale Italiana aveva superato i 59.000 soci, con un aumento di circa tremila rispetto all’anno precedente. L’assemblea generale del 2025, tenutasi a Lecco tra il 30 ottobre e il 1° novembre, ha registrato la partecipazione record di 174 rappresentanti delle sezioni e delegazioni, il dato più alto degli ultimi vent’anni. In quell’occasione, il presidente Marzano ha sottolineato l’unità d’intenti e ha annunciato l’avvio degli Stati generali 2026, volti all’aggiornamento organizzativo e normativo dell’ente.