La gara di Gullegem è uno dei appuntamenti fissi del calendario del ciclocross nel periodo natalizio. Quest'anno la corsa è in programma il 3 gennaio e fa parte del Superprestige. Tuttavia, le aspettative per questo evento tradizionale della stagione del ciclocross sono state significativamente abbattute dall'assenza di molti dei campioni più attesi, tra cui Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Thibau Nys. Questa situazione ha spinto gli organizzatori a tentare una mossa audace: contattare Tadej Pogačar, campione del mondo di ciclismo su strada, nella speranza di attirarlo sul percorso di Gullegem.

'Ci mancava una vera figura di spicco'

Stijn Tant, uno degli organizzatori dell’evento di Gullegem, ha spiegato ai media locali la necessità di ingaggiare un campione, una stella in grado di dare lustro alla competizione. "A un certo punto, noi ci siamo resi conto che Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Thibau Nys non potevano venire tutti a Gullegem. In altre parole, ci mancava una vera figura di spicco. Un corridore davvero bravo che la gente potesse venire a vedere", ha dichiarato.

Questa consapevolezza ha indotto il team organizzativo a pensare creativamente, come è solito fare il mondo del ciclocross. La scelta di provare a coinvolgere Pogačar è stata quindi vista come un'opzione audace.

Nonostante il ciclista sloveno non abbia una grande esperienza nel ciclocross, gli organizzatori erano disposti a investire una somma significativa per tentare di assicurarselo. "Abbiamo contattato il suo manager, Alex Carera", ha aggiunto Tant. Tuttavia, l'entusiasmo si è fermato presto: Pogačar era già impegnato in un ritiro in Spagna e, di conseguenza, non avrebbe potuto prendere parte all’evento.

'I soldi non sono un fattore decisivo'

"Le scelte vengono fatte per Tadej in base al suo programma di allenamento. Non possiamo dire che i soldi siano stati un fattore decisivo; in fin dei conti, per questi ragazzi il denaro non conta tanto quanto l’allenamento e la preparazione”, ha ribadito Tant, sottolineando come anche altri atleti di punta come Van Aert e Van der Poel considerino attentamente la coerenza del loro programma agonistico.

La decisione di non partecipare da parte di questi grandi nomi non è solo una questione di disponibilità, ma riflette anche una strategia più ampia nel mondo del ciclismo. La gestione del tempo, il recupero fisico e le necessità di allenamento risultano prioritari per i professionisti, che tendono a selezionare gare che si allineino meglio con i loro obiettivi stagionali. Van Aert, ad esempio, ha deciso di non partecipare a tre giorni consecutivi di gare nel ciclocross, mentre Pogačar ha scelto di concentrarsi sulla sua preparazione per le competizioni su strada del 2026.