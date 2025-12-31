Luka Modrić, centrocampista del Real Madrid e tra i giocatori più longevi del calcio europeo, ha rivelato in un'intervista il segreto della sua straordinaria carriera: “L’amore. Amare il calcio, pensare calcio, vivere per il calcio. Il calcio, con la famiglia, è la cosa più importante che ho. Il segreto è la passione. La dieta, l’allenamento sono cose secondarie. Per restare in alto a lungo serve il cuore. Io agli allenamenti sono felice come quando giocavo da bambino”.

La normalità come valore

Modrić ha sottolineato il suo attaccamento alla semplicità: “Amo la normalità.

La famiglia normale, la vita normale, le piccole cose. Non mi sento unico. Nella mia vita non ho mai pensato, neppure per un secondo, di essere superiore a qualcun altro. Se non avessi fatto il calciatore, mi sarebbe piaciuto fare il cameriere”.

Idoli e paragoni

Riguardo ai paragoni con altri campioni, Modrić ha detto: “Li ringrazio, il paragone mi onora: Pirlo ha sei anni più di me, ha aperto una strada. Ma il mio idolo, Boban a parte, era Francesco Totti. In Serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare”.

Secondo Antonio Pintus, performance manager che ha lavorato con Modrić al Real Madrid, non esiste un unico “segreto” alla base della sua longevità, ma una combinazione di fattori: “Luka ha un livello straordinario di professionalità: cura l’allenamento, la nutrizione, il recupero, e soprattutto ha una mentalità che lo spinge a non accontentarsi.

È un esempio raro di longevità sportiva, frutto della dedizione quotidiana”. Pintus ha aggiunto che “la differenza tra un grande campione e un campione sta spesso nella mentalità. Modrić ha fame di vittoria, predisposizione alla fatica e una fame inesauribile”.

Inoltre, Vlatko Vucetic, direttore dello Sport‑Diagnostic Centre dell’Università di Zagabria, ha rivelato che Modrić utilizza quotidianamente bande elastiche per preservare la muscolatura e prevenire infortuni: “Il micro‑dosing è stato il vero segreto per prolungare la sua carriera. Modrić è ancora motivato, ancora curioso, ancora affamato. Questo, più di ogni esercizio, è ciò che lo tiene giovane”.