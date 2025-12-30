La notizia della positività di un cicloamatore della Gf La Medievale, terzo classificato assoluto e primo di categoria, ha fatto molto rumore nel mondo del ciclismo, anche per la richiesta di risarcimento di 30.000 euro avanzata dagli organizzatori della gara nei confronti del ciclista dopato. Vittorio Mevio, organizzatore tra i più esperti e punto di riferimento del ciclismo amatoriale italiano, si è detto d'accordo con la dura presa di posizione dei colleghi de La Medievale, e ha invitato a riprendere in considerazione l'idea di impedire ai dopati di tornare a competere nelle granfondo.

'Queste persone devono essere toccate nel portafoglio'

“Concordo con quanto fatto dagli organizzatori de La Medievale” afferma Vittorio Mevio a Ultimo chilometro.

È evidente che Mevio considera il problema del doping non solo un fastidio, ma una questione seria che richiede misure rigorose. Ma una multa così elevata può davvero fungere da deterrente? “Se vogliamo fare qualcosa di concreto, sì”, risponde senza esitazioni. “Queste persone devono essere toccate anche nel portafogli". La sua posizione è chiara: Mevio è favorevole a una rigida sorveglianza antidoping nelle sue gare, nonché compiaciuto quando queste misure vengono applicate.

Negli ultimi cinque anni, i controlli nelle sue gare ad Alassio hanno rivelato casi di positività.

“Quest’anno ne hanno beccato un altro”, dice, con un tono che mescola un certo orgoglio alla frustrazione. “Penso di avere il record italiano nel campo dell’antidoping: 20 anni fa in una granfondo Noberasco furono fermati le prime quattro donne e quattro uomini; otto controlli, cinque positivi. Quello con meno sostanze in corpo ne aveva sette, compreso l’ormone della crescita” ha ricordato Mevio.

'I dopati potevano fare solo la tessera da cicloturista'

Questi dati evidenziano non solo la persistenza del problema, ma anche la necessità di un intervento più deciso. Una proposta interessante riguarda la rimozione delle classifiche dalle gare. Tuttavia, Mevio non sembra incline a questa idea: “In Italia, se togli le classifiche, non viene più nessuno.

È una cosa tipica italiana.” Mentre gli stranieri possono godere del semplice piacere di andare in giro in bicicletta, gli italiani dimostrano una competitività e un’aspirazione all’agonismo che rendono difficile un simile approccio.

La questione del doping nelle gare amatoriali di ciclismo è complessa e richiede soluzioni innovative. Secondo Mevio, una delle iniziative più efficaci è stata quella proposta dall’avvocato Gianluca Santilli, che introdusse una regola, poi abolita, per la quale a tutti coloro che risultano dopati veniva strappata la tessera da amatore. “Se volevano, alla fine della squalifica, potevano chiedere la tessera da cicloturista" conclude Mevio.

In un contesto in cui il doping continua a essere una piaga, le parole di Vittorio Mevio risuonano come un invito all’azione.

La sua posizione decisa non solo stimola un dibattito necessario, ma offre anche spunti concreti per arginare un fenomeno che rischia di compromettere l’essenza stessa dello sport amatoriale. Con il suo approccio pragmatico e l’impegno costante nella promozione di gare pulite, Mevio si conferma una figura centrale nella lotta contro il doping nel ciclismo italiano.