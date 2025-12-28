Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, avvertendo però che è fondamentale non ridurre l'impegno e continuare a crescere. “Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare l’asticella. Oggi abbiamo fatto una partita ordinata, anche se dopo il 3-0 si doveva fare meglio non facendo un palleggio statico, ma dinamico” ha detto in conferenza stampa.

Gestione della partita

Allegri ha messo in luce come la squadra abbia giocato con ordine e disciplina per la maggior parte del match, ma ha anche individuato un aspetto su cui lavorare: “dopo il 3-0 si doveva fare meglio non facendo un palleggio statico, ma dinamico”.

L’allenatore ha quindi esortato i suoi giocatori a una gestione più fluida del possesso palla, evitando passaggi prevedibili e senza movimento.

I prossimi impegni

Il tecnico rossonero ha inoltre posto l’accento sul calendario intenso che attende la squadra: “Più si va avanti e più sarà difficile. Intanto fra cinque giorni avremo una partita complicata come quella di Cagliari perché giocare a Cagliari è sempre difficile, sono partite sporche, bisogna prepararsi per bene. Oggi comunque qualche giocatore ha avuto un po’ più di minutaggio nella fase finale della partita, abbiamo bisogno di tutti perché c’è un mese e mezzo importante da qui al 15 di febbraio” ha spiegato, sottolineando la necessità di dosare al meglio le energie.

In un’intervista, Allegri ha aggiunto ulteriori osservazioni sulla gestione della partita: “Sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. Bisogna mantenere la palla e non si fa da fermi, ma in movimento. E noi tenendo palla ferma abbiamo giocato alcune palle difficili e lunghe sotto pressione che abbiamo perso. Su questo possiamo assolutamente migliorare” ha ribadito, sottolineando l’importanza di un possesso più dinamico e consapevole.

Infine, ha elogiato il contributo di Nkunku: “È normale, è un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol nel suo DNA: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti” ha concluso, evidenziando la crescita del giocatore e il suo impatto positivo sulla squadra.