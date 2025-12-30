La partita tra Milan e Cagliari, valida per la 20ª giornata di Serie A e in programma l’11 gennaio 2025, ha visto un cambio dell’ultimo minuto nella designazione arbitrale. L’arbitro inizialmente designato era Matteo Marchetti, ma poche ore prima del match è stato sostituito da Francesco Fourneau.

La designazione ufficiale

La squadra arbitrale definitiva per Milan-Cagliari è così composta: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 come arbitro principale, con Rutella come IV uomo. Al VAR è stato designato Di Paolo, mentre Camplone svolgerà il ruolo di AVAR.

Questa modifica ha sostituito la precedente designazione che vedeva Matteo Marchetti come arbitro centrale.

Il cambio di designazione

Inizialmente, era stato indicato Matteo Marchetti come arbitro della gara, con Di Paolo al VAR e Camplone AVAR. Tuttavia, per motivi non specificati, la designazione è stata modificata poche ore prima dell’inizio della partita, affidando la direzione dell’incontro a Francesco Fourneau. Il cambio è stato confermato.

La squadra arbitrale definitiva

